Başkan Seçer: "Tömük-Arpaçbahşiş Projesi 2028 yazı öncesi tamamlanacak" - Son Dakika
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Başkan Seçer: "Tömük-Arpaçbahşiş Projesi 2028 yazı öncesi tamamlanacak"

Başkan Seçer: "Tömük-Arpaçbahşiş Projesi 2028 yazı öncesi tamamlanacak"
14.07.2026 10:31  Güncelleme: 10:32
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tömük-Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebekesi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin 2027 sonu ve 2028 yazı öncesinde tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca kadın üreticilere destek ve eğitim kurslarına başvuru duyurusu yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısında konuşan Başkan Vahap Seçer, Tömük- Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebekesi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesinin planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, kanalizasyon çalışmalarının 2027 sonunda, arıtma tesisi ile derin deniz deşarjı projesinin ise 2028 yaz sezonu öncesinde tamamlanacağını açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen Meclis Toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü.

Tömük-Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebekesi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ve uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Seçer, "Çalışmaların sonucunda, projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon Euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını, tahrip edilen yolların asfaltlanması da dahil olmak üzere Aralık 2027 tarihine kadar bitireceğiz. Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı daha kompleks bir çalışma. Onu da 2028'in yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın hizmetine alacağız" ifadeleriyle bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Silifke Çaltıbozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliğinde üreticiler, hemşehrileri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar ile bir araya geldiklerini hatırlatan Seçer, Çaltıbozkır'ın Köyümüz Atölye Projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını aktardı. Seçer, "Bu projeler, kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor. Yerel ürünlerimizi markalaştırıyor. Üretimi ve kırsal yaşamı güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma, üreticinin doğduğu yerde doyması, ürettiğinden kazanması, mutluluk ve refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışla kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Başkan Seçer, YKS ve LGS öğrencilerinin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerine 17 Temmuz'a kadar başvuru yapabileceklerini duyurarak gündem dışı konuşmalar bölümündeki konuşmasını sonlandırdı.

Meclis Toplantısı, ilgili maddelerin oylanmasının ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Seçer: 'Tömük-Arpaçbahşiş Projesi 2028 yazı öncesi tamamlanacak' - Son Dakika

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