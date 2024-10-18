Metal sanayicileriyle İstanbul'da düzenlenen programda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Metal iş kolundaki işverenlerimiz her zaman öncü rol üstlendi. Metal sanayicilerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Metal sanayicileriyle İstanbul'da düzenlenen programda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Metal iş kolundaki işverenlerimiz her... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?