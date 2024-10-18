Politika

Metal sanayicileriyle İstanbul'da düzenlenen programda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Metal iş kolundaki işverenlerimiz her zaman öncü rol üstlendi. Metal sanayicilerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL