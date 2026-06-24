Metin Yener Yeniden Sayıştay Başkanı

TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimle Sayıştay Başkanlığına mevcut başkan Metin Yener seçildi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki Sayıştay Başkanlığı seçiminde, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık aday oldu.

Seçimden önce tasnif komisyonu oluşturuldu daha sonra seçime geçildi. Her milletvekilinin ismi okundu. Milletvekilleri gizli olarak oy kullandı. 289 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Metin Yener 272, Bahtiyar Sazlık 14 oy aldı, 3 milletvekili geçersiz oy kullandı. - ANKARA