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Metropoll'den görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi - Son Dakika

Metropoll'den görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi

25.12.2021 15:23
Metropoll'den görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın'ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı, 'onaylamıyorum' diyenlere göre yüzde 20 az çıktı. Kasım ayında yüzde 54,5 olarak hesaplanan görev onayını onaylamayanların oranı, bu ay 2.8 puan yükselerek 57,2'ye çıktı.

Ekonomik kriz ve son dönemde artan erken seçim tartışmalarıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin politikaları da tartışılıyor.

MetroPOLL Araştırma, Erdoğan'ın Aralık ayı görev onayına dair dikkat çeken sonucu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette, yurttaşlara "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz" sorusu yöneltildi.

İşte o anketin sonuçları:

Metropoll'den Cumhurbaşkanı'nın görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi

Anket sonucunda, Erdoğan'ın göreviini yapış tarzı için "Evet onaylıyorum" diyenlerin yüzde 38,6, "Hayır onaylamıyorum" diyenlerin ise yüzde 57,2 olduğu görüldü.

Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 39.3, onaylamayanların oranı yüzde 54.5 olarak hesaplanmıştı. Yüzde 6.2 ise 'Fikrim yok/Cevap yok' seçeneğini işaretlemişti.

Metropoll'den Cumhurbaşkanı'nın görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MetroPOLL, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Metropoll'den görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metropoll'den görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi - Son Dakika
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