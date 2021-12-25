Metropoll'den görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi - Son Dakika

Ekonomik kriz ve son dönemde artan erken seçim tartışmalarıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin politikaları da tartışılıyor.

MetroPOLL Araştırma, Erdoğan'ın Aralık ayı görev onayına dair dikkat çeken sonucu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette, yurttaşlara "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz" sorusu yöneltildi.

İşte o anketin sonuçları:

Anket sonucunda, Erdoğan'ın göreviini yapış tarzı için "Evet onaylıyorum" diyenlerin yüzde 38,6, "Hayır onaylamıyorum" diyenlerin ise yüzde 57,2 olduğu görüldü.

Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 39.3, onaylamayanların oranı yüzde 54.5 olarak hesaplanmıştı. Yüzde 6.2 ise 'Fikrim yok/Cevap yok' seçeneğini işaretlemişti.