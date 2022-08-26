Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor - Son Dakika
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Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor

26.08.2022 23:51

Metropoll Araştırma Şirketi'nin sonuçlarını paylaştığı son ankette katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu soruldu. Ankete katılan vatandaşların yüzde 41.4'ü, "Evet onaylıyorum" dedi. Katılımcıların yüzde 53.4'ü ise, "Hayır, onaylamıyorum" cevabını verdi.

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan daha az vakit kalırken anket şirketleri peşpeşe araştırma sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor.

"ERDOĞAN'IN GÖREVİNİ YAPIŞ TARZINI ONAYLIYOR MUSUNUZ?" DİYE SORULDU

Son olarak Metropoll Araştırma Şirketi, katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yönelttiği anketin sonuçlarını paylaştı.

YÜZDE 41,4'Ü ONAYLADI

13-17 Ağustos tarihleri arasında yapılan ve bin 717 kişi ile yapılan ankette vatandaşların yüzde 41.4'ü, "Evet onaylıyorum" dedi. Katılımcıların yüzde 53.4'ü ise, "Hayır, onaylamıyorum" yanıtını verdi.

MHP SEÇMENİNDE ONAYLAYANLARIN ORANI YÜZDE 71,2

Partiler bazında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayananların oranı AK Parti'de yüzde 90.5, CHP'de yüzde 9.3, İYİ Parti'de 11.3, HDP'de 11.6, MHP'e 71.2 SP'de 5.9, DECA'da 15.1, diğer partilerde ise 15.1 çıktı.

Metropoll anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 41,4 çıktı
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