MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 17.19'da başladı. Toplantıda; 'Terörsüz Türkiye' süreci ve terörsüz bölge hedefi kapsamında terör örgütünün silah bırakma sürecinin ele alınması, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliğinin ele alınması bekleniyor. ABD-İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki durum, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Babülmendep Boğazı'ndaki seyir güvenliğinin sağlanmasına dönük çabaların da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla alınabilecek önlemler de toplantıda ele alınacak. Toplantı sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından bildiri yayımlanması bekleniyor.