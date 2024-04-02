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MHP Adayı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Suşehri Belediye Başkanlığına Resmen Başladı - Son Dakika
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Politika

MHP Adayı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Suşehri Belediye Başkanlığına Resmen Başladı

MHP Adayı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Suşehri Belediye Başkanlığına Resmen Başladı

31 mart 2024 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığını kazanan MHP adayı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Suşehri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından mazbatasını alan Kayaoğlu, partilileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

02.04.2024 17:38  Güncelleme: 17:41
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31 mart 2024 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığını kazanan MHP adayı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

Yapılan yerel seçimler sonucunda geçerli oyların 2919'nu alarak yarışı birinci sırada tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Suşehri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından mazbatasını aldı. Göreve başlayan Başkan Kayaoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve partililerle birlikte Suşehri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığın giderek Suşehri Belediye Başkalığı mazbatasını teslim alıp, Suşehri Hükümet Konağı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler. Suşehri Belediyesi yeni Başkanı Kayaoğlu partililerin tebriklerini tek tek kabul etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MHP Adayı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Suşehri Belediye Başkanlığına Resmen Başladı - Son Dakika
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