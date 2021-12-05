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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "2023 seçimleri tesadüflere bırakılacak bir seçim değildir" - Son Dakika

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "2023 seçimleri tesadüflere bırakılacak bir seçim değildir"

05.12.2021 00:57
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "2023 seçimleri tesadüflere bırakılacak bir seçim değildir"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı son hızıyla sürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı son hızıyla sürüyor. Programın Aydın ayağındaki toplantıda konuşan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık 2023 seçimlerine dikkat çekerek, "Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümü tesadüflere bırakılamaz. 2023 seçimleri tesadüflere bırakılacak bir seçim değil" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla gerçekleştirilen 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programının son toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sadef, MKYK Üyeleri; Deniz Depboylu, Necmi Yıldırım, Mehmet Ödevli ve Burak Pehlivan 2 günlük Aydın programı boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunarak teşkilatları ve halkı dinleyecek. Aydın programının ilk günü Aydın- Denizli Karayolu üzerinde bulunan bir otelde düzenlenen MHP il ve ilçe başkanları ile yöneticileri, ASTİM ve OSTİM OSGB başkanları, STK başkanları, hemşehri dernekleri başkanları, şehit ve gazi aileleri dernek başkanları ve muhtarların da aralarında bulunduğu geniş katılımlı toplantı ile başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü için geri sayım başladı. 2023 yılında cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ile birlikte 100'üncü onur yılına ulaşılmış olacaktır. Bu amaçla MHP Aydın teşkilatları olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek kentimizi karış karış dolaşmanın, hemşehrilerimizle buluşmanın gayreti içerisindeyiz. 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programının Aydın ayağında 2 günlük süre boyunca hemşehrilerimiz ile özlem giderecek, onları dinleyecek ve gelecek hedeflerimizi paylaşacağız. 2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan seçimler konusunda milletimizle dertleşeceğiz. Tarihimize sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış ve işgal edilmiş CHP'nin gerçek yüzünü her ziyaretimizde anlatacağız. 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin HDP ile ittifakını, terörle mücadeleye karşı gelişini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bağını koparışını tek tek anlatacağız. Atatürk sevdalısı kardeşlerimizi birer birer uyaracağız. CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini, kaynağından da nasıl koptuğunu izah edeceğiz. Takdirlerini de hemşehrilerimize bırakacağız" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devletini kimse diz çöktüremeyecektir"

2023 seçimlerinin Türkiye için önemli bir seçim olduğunu kaydeden Alıcık, "Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünü tesadüflere bırakamayız. 2023 seçimleri tesadüflere bırakılacak bir seçim değil. Biz menfaatlerimiz için, vatanımız için, geleceğimiz için bu vatandan vazgeçemeyiz. Allah'a çok şükür ki MHP 52 yıllık mazisinde de hep bunu söyledi. Genel başkanımız Devlet Bahçeli bey başta olmak üzere MHP vefanın adresidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası için 2016'da gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin yanında oldu. Türkiye Allah'ın izni ile MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Türkiye Cumhuriyeti Devletini kimse diz çöktüremeyecek. Bunu çok iyi bilin" diye konuştu.

"MHP, milletinin ve devletinin menfaatleri savunmaya devam edecek"

Şüphesiz cumhurun net iradesi ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhur İttifakının en büyük reformlarından birisi olarak tarihe geçmiştir" ifadelerini kullanarak sözlerine başlayan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ise şöyle konuştu:

"Akdeniz sularında boğulmak istenen Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile nefes almıştır. Gasp edilmeye çalışılan dost ve kardeş ülkeler için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gün artık aydın olmuştur. Cumhur İttifakının meyvesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Akdeniz'de Türk'ün varlığı yeniden hissedilmiş, Türk milletinin ve varlıkları dahi yok sayılan milletlerin hakları parsel parsel, milim milim, santim santim korunmuştur. Ekonomik dalgalanmalardan medet umanlar, döviz kurları üzerinden Türk milletine kılıç çekenler küçük siyasi rantları uğruna milli menfaatleri görmezden gelenler elbette ki kaybetmeye mahkumdur. Unutmayınız ki MHP millet ve devlet menfaatine uygun her girişime destek vermiş cumhurun yüklediği büyük sorumluluğun gereğini harfiyen yerine getirmiştir. Elinden geleni değil, gereği neyse onu yapmaya yeminli kadrolarıyla milletinin ve devletinin menfaatlerini savunmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından MHP'ye katılan 60 üyeye rozetleri takılırken, MHP heyeti 2 gün sürecek ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere salondan ayrıldı. - AYDIN

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: 2023 seçimleri tesadüflere bırakılacak bir seçim değildir
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: 2023 seçimleri tesadüflere bırakılacak bir seçim değildir

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: '2023 seçimleri tesadüflere bırakılacak bir seçim değildir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "2023 seçimleri tesadüflere bırakılacak bir seçim değildir" - Son Dakika
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