MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık: Değerli hemşehrilerimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yerel seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yerel seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Aydın Kentimizin demokratik iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Değerli hemşehrilerimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir. Sandıktan çıkan demokratik karara saygımız da tamdır. 31 Mart seçimleri, Türk demokrasi hayatının yüksek bir standarda ulaştığını, bu konuda dünyaya örnek teşkil ettiğini adeta belgelemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın değerli adaylarına oy veren hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çok yoğun bir kampanya dönemine imza atan, gece gündüz çalışan adaylarımıza teşekkür ediyorum. Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren, Cumhur İttifakı'nın ve üç hilalin onurunu bayraklaştıran kahraman arkadaşlarımla iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Seçilen belediye başkanlarına başarılar diliyorum. Belediye meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN