MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık: Değerli hemşehrilerimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yerel seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir" dedi.
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yerel seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Aydın Kentimizin demokratik iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Değerli hemşehrilerimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir. Sandıktan çıkan demokratik karara saygımız da tamdır. 31 Mart seçimleri, Türk demokrasi hayatının yüksek bir standarda ulaştığını, bu konuda dünyaya örnek teşkil ettiğini adeta belgelemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın değerli adaylarına oy veren hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çok yoğun bir kampanya dönemine imza atan, gece gündüz çalışan adaylarımıza teşekkür ediyorum. Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren, Cumhur İttifakı'nın ve üç hilalin onurunu bayraklaştıran kahraman arkadaşlarımla iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Seçilen belediye başkanlarına başarılar diliyorum. Belediye meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN
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Adıyaman'ın il olduğu tarihten bu yana ikinci kez sol bir partinin adayı, Belediye Başkanlığını kazandı. CHP'nin Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, geçerli oyların yüzde 49,74'ünü alarak Belediye Başkanı seçildi.
İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısının faillerinden Pınar Birkoç'un ablası olan ve saldırıyla ilgili de tutuklanan sanık Necmiye Birkoç'un terör örgütü DHKP-C'ye yönelik suçlamalarla yargılanmasına devam edildi. Sanık Birkoç, saldırıdan haberi olmadığını ve kardeşinin yaptığından ailesinin sorumlu tutulamayacağını savundu. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi ve dosyanın ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine hükmetti.
İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının hayatını kaybetmesine ilişkin acil ateşkesin önemini vurguladı. İsrail'in Gazze'deki saldırısında 7 WCK çalışanı öldü. İsrail ordusu olayı incelemek için çalışmalarını sürdürüyor.
31 Mart'ta CHP yurt genelindeki yüzde 37.77'lik oy oranıyla seçimin kazananı oldu. Seçimden önce "Şanlıurfa'da Yeniden Refah'tan aday olan Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçilmesine engel olamayacak", "Antalya'da Muhittin Böcek, bu sefer umduğunu bulamayacak" ve "Üsküdar ve Tuzla'da AK Parti fark atarak kazanacak" gibi tahminlerde bulunup hiçbirini tutturamayan gazeteci Ahmet Hakan ise adını "kaybedenler" arasına yazdırdı.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. 30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.
Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, kaçak sigara, nargile tütünü ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.
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