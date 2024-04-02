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MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Politika

MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin Seçimi Kazandı

MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin Seçimi Kazandı

MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin, resmi olmayan kesin sonuçlara göre ilçede 7 bin 565 oy alarak seçimi kazandı. Bünyan'daki seçim sonuçlarına göre, Selahattin Metin'in oy sayısı diğer adayların üzerinde çıktı.

02.04.2024 15:13  Güncelleme: 15:19
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MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin; resmi olmayan kesin sonuçlara göre ilçede 7 bin 565 oy alarak seçimi kazandı.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Bünyan'daki seçim sonuçları şu şekilde:

"MHP'nin Adayı Selahattin Metin 7 bin 565 oy, İYİ Parti'nin Adayı Erhan Özhan 4 bin 847 oy, Yeniden Refah Partisi'nin Adayı Şinasi Gülcüoğlu 2 bin 224 oy." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin Seçimi Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin Seçimi Kazandı - Son Dakika
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