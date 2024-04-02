MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin Seçimi Kazandı

Politika

MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin; resmi olmayan kesin sonuçlara göre ilçede 7 bin 565 oy alarak seçimi kazandı.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Bünyan'daki seçim sonuçları şu şekilde:

"MHP'nin Adayı Selahattin Metin 7 bin 565 oy, İYİ Parti'nin Adayı Erhan Özhan 4 bin 847 oy, Yeniden Refah Partisi'nin Adayı Şinasi Gülcüoğlu 2 bin 224 oy." - KAYSERİ