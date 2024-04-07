Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye meclis üyelerinin mazbata töreninde yaşanan tatsız olayı tasvip etmediklerini belirten MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, herkesi sağduyulu olmaya davet etti.
Konuyla ilgili gerekli incelemenin detaylı bir şekilde yapıldığını belirten MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;
"Bu vesileyle CHP Meclis Üyesi Zülfikar Bak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bursa siyasetinde sağduyunun hakim olması için hassasiyetle mücadele ettiğimizin bilinmesini isterim. Kamuoyununun bilgisine." - BURSA
Son Dakika › Politika › MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın Mazbata Törenindeki Olayı Kınadı - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi'nden Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız, israfın önüne geçmek amacıyla makam aracını satışa çıkardıklarını duyurdu. Yaptığı açıklamada, belediyede tasarrufa başkanlık makam araçlarından başladıklarını belirten Yıldız, Mercedes marka otomobilin satış kararı aldıklarını ifade etti.
Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı sadece bayram namazı ve akraba ziyaretleri ile ikramların da hurma ve kahveyle sınırlı olarak karşılıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Gazze'deki insanlık felaketine dikkat çekerek bayram sevincinin olmadığını belirtiyor. Bayram alışverişleri yapılmıyor, çarşı ve pazarlar boş kalıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AK Parti'nin adayına verildiğini belirterek saat 15.00'de YSK önünde toplanma çağrısı yapmıştı. Özel'in protesto açıklaması öncesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Sıhhiye'de güvenlik önlemleri almaya başladı.
Erzurum'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerini arttırarak 'kara haber' gelmesini engellemeyi amaçlıyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yoğun olan yollarda denetimler gerçekleştirerek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Sürücüler ise denetimlerden memnuniyetlerini dile getirerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde CHP'den Seyhan Belediye Başkanı seçilen Oya Tekin, mazbatasını alarak göreve başladı. Törene birçok siyasi isim katıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde şehre kazandırdığı dört köprülü kavşaktan biri olan Taşköprü Alt Geçidi'nin üst bölümü de trafiğe açıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafiği rahatlatmak adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı animasyonlu Togg paylaşımı ile bayramda uyulması gereken kuralları hatırlattı. Paylaşımda yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve trafikte emniyet kemeri takmanın önemi vurgulandı. Trafik kurallarının hatırlatılacağı animasyonun devam edeceği bildirildi.
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