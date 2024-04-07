MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz\'ın Mazbata Törenindeki Olayı Kınadı

Politika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye meclis üyelerinin mazbata töreninde yaşanan tatsız olayı tasvip etmediklerini belirten MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, herkesi sağduyulu olmaya davet etti.

Konuyla ilgili gerekli incelemenin detaylı bir şekilde yapıldığını belirten MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Bu vesileyle CHP Meclis Üyesi Zülfikar Bak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bursa siyasetinde sağduyunun hakim olması için hassasiyetle mücadele ettiğimizin bilinmesini isterim. Kamuoyununun bilgisine." - BURSA