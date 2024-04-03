MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı Alaca'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı Alaca'yı Ziyaret Etti

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı Alaca\'yı Ziyaret Etti

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, Alaca'yı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

03.04.2024 16:01  Güncelleme: 16:11
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Milliyetçi Harekete Partisi (MHP) Çorum milletvekili Vahit Kayırıcı, mahalli idareler seçimlerinin tamamlanmasının ardından Alaca'yı ziyaret etti.

MHP Çorum İl Başkanı İhsan Çıplak ile ilçeye giden Milletvekili Kayırıcı, "Alaca Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Alacalı hemşehrilerime verdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Alaca Belediye Başkanı seçilen Şerif Arslan'a yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Alaca Belediye Başkan Şerif Arslan ise "Mahalli İdareler Seçimlerinin kazananı Alaca olmuştur, kazanan hanım kardeşlerim olmuştur, bizler ayrıştırmaya değil birlik beraberlik olmaya, daha güzel bir Alaca için gayret etmeye geldik, hizmete aç Alaca'yı hizmete doyurmaya geldik. Alacalı hemşehrilerime teşekkür ediyor, muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı Alaca'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı Alaca'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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