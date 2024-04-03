MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı Alaca\'yı Ziyaret Etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: Asıl amaç seçimin iptali

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, seçim günü ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Söğüt, seçimin iptal edilmesinin asıl amaç olduğunu belirtirken, yapılan itirazların kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, seçimlerde yaşanan elektrik kesintileri ve tutanaklardaki tutarsızlıklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Söğüt, vatandaşların iradesine sahip çıkacaklarını vurguladı.