MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı Alaca\'yı Ziyaret Etti

Milliyetçi Harekete Partisi (MHP) Çorum milletvekili Vahit Kayırıcı, mahalli idareler seçimlerinin tamamlanmasının ardından Alaca'yı ziyaret etti.
MHP Çorum İl Başkanı İhsan Çıplak ile ilçeye giden Milletvekili Kayırıcı, "Alaca Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Alacalı hemşehrilerime verdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Alaca Belediye Başkanı seçilen Şerif Arslan'a yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.
Alaca Belediye Başkan Şerif Arslan ise "Mahalli İdareler Seçimlerinin kazananı Alaca olmuştur, kazanan hanım kardeşlerim olmuştur, bizler ayrıştırmaya değil birlik beraberlik olmaya, daha güzel bir Alaca için gayret etmeye geldik, hizmete aç Alaca'yı hizmete doyurmaya geldik. Alacalı hemşehrilerime teşekkür ediyor, muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM
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31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Darende Belediye Başkan Adayı olarak seçimleri kazanan Alican Bozkurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Devir-teslim töreninde konuşan Bozkurt, herkesin belediye başkanı olacaklarını ve tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu belirtti.
Balıkesir Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanları görev devir teslim törenleri ile makamlarına geçti. Ahmet Akın, Mesut Akbıyık ve Hakan Şehirli görevlerine başladı.
Yüksekova ilçesinde DEM Partili Şadiye Kırmızıgül, mazbatasını alarak göreve başladı. Kırmızıgül, halka en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Sinop Belediye Başkanı seçilen Metin Gürbüz, mazbatasını aldı. Gürbüz, göreve başlamak için hazır olduğunu belirtti.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, seçim günü ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Söğüt, seçimin iptal edilmesinin asıl amaç olduğunu belirtirken, yapılan itirazların kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, seçimlerde yaşanan elektrik kesintileri ve tutanaklardaki tutarsızlıklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Söğüt, vatandaşların iradesine sahip çıkacaklarını vurguladı.
Aydın'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Mustafa Savaş'ın üst üste 3 seçimi de kaybetmesi ve rakibi Özlem Çerçioğlu'ndan daha az oy alması seçim sonrası tartışmalara neden oldu.
Siirt'te, Van'da yaşanan olaylara yönelik tepki yürüyüşünde bulunan bir grup, polisle yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.
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