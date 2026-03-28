MHP\'de Yönter\'in istifasını Bahçeli istedi iddiası

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) yaşanan istifanın perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İzzet Ulvi Yönter'in görevinden ayrılmasının, parti yönetiminin talebiyle gerçekleştiği öne sürüldü.

BAHÇELİ İSTEDİ İDDİASI

Parti kulislerinde konuşulanlara göre, Yönter'in istifasını bizzat Devlet Bahçeli'nin istediği iddia edildi. Söz konusu iddia, Ankara siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifası, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin isteğiyle gerçekleşmiştir." dedi.

"AJAN" PAYLAŞIMI YAPIP GİTTİ

Yönter'in sosyal medya hesabından yaptığı ve "MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz." ifadelerini kullandığı sert paylaşımın ardından parti içinde gerilimin yükseldiği öne sürüldü. Bu çıkışın ardından istifa sürecinin hızlandığı konuşuluyor.

PARTİ İÇİNDE SIZINTI İDDİASI

MHP'de kapalı toplantılarda konuşulan bazı bilgilerin dışarı sızdırıldığı iddiaları uzun süredir kulislerde yer alıyordu. Bu sızıntının, genel merkeze yakın bir isimden kaynaklandığı yönündeki iddialar ise tartışmaları daha da büyüttü.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

İddialara ilişkin MHP kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, istifanın perde arkasına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.