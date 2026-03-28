MHP\'de Yönter\'in istifasını Bahçeli istedi iddiası

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 00:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanan istifa kriziyle ilgili bilgiler netleşmeye başladı. Kulis bilgilerine göre Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevden ayrılmasının kendi kararı olmadığı, istifanın bizzat Devlet Bahçeli tarafından talep edildiği iddia edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) yaşanan istifanın perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İzzet Ulvi Yönter'in görevinden ayrılmasının, parti yönetiminin talebiyle gerçekleştiği öne sürüldü.

BAHÇELİ İSTEDİ İDDİASI

Parti kulislerinde konuşulanlara göre, Yönter'in istifasını bizzat Devlet Bahçeli'nin istediği iddia edildi. Söz konusu iddia, Ankara siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifası, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin isteğiyle gerçekleşmiştir." dedi.

"AJAN" PAYLAŞIMI YAPIP GİTTİ

Yönter'in sosyal medya hesabından yaptığı ve "MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz." ifadelerini kullandığı sert paylaşımın ardından parti içinde gerilimin yükseldiği öne sürüldü. Bu çıkışın ardından istifa sürecinin hızlandığı konuşuluyor.

PARTİ İÇİNDE SIZINTI İDDİASI

MHP'de kapalı toplantılarda konuşulan bazı bilgilerin dışarı sızdırıldığı iddiaları uzun süredir kulislerde yer alıyordu. Bu sızıntının, genel merkeze yakın bir isimden kaynaklandığı yönündeki iddialar ise tartışmaları daha da büyüttü.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

İddialara ilişkin MHP kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, istifanın perde arkasına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

Politika, Siyaset, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti

00:09
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
23:40
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
23:22
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
22:49
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 01:52:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.