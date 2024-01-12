MHP Demre İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti

MHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. İstifa nedenini açıklayan Başkaya, "31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin yaklaşması ve belediye başkan adaylarının açıklanmasıyla, mevcut konjonktürde şahsımın ve teşkilatımın samimi ve verimli çalışamayacağı kanısına varılmıştır. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte parti üyeliklerimiz saklı kalmak şartıyla, ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.

15 Eylül 2022 tarihinde Demre İlçe Bakanlığına atanan Mustafa Başkaya, ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu olarak istifa ettiklerini açıkladı. Başkaya, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"15 Eylül 2022 tarihinden itibaren yürütmekte olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Demre İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği, bizleri fazlasıyla onore etmiştir. Geçen 16 aylık süre içerisinde partimizin ve teşkilatımızın gösterdiği başarı ve halkımızın teveccühü, onurumuzu ve gurumuzu daha da arttırmıştır. Ancak son olarak gelinen noktada 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin yaklaşması ve belediye başlan adaylarının açıklanmasıyla, mevcut konjonktürde şahsımın ve teşkilatımın samimi ve verimli çalışamayacağı kanısına varılmıştır. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte parti üyeliklerimiz saklı kalmak şartıyla, ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa etmiş bulunmaktayız. Bu zamana kadar siz yönetim kurulu üyelerime, özverilerinizden, halkımızın gösterdiği teveccühten dolayı minnettar olduğumu belirtir, herkese teşekkür ederim." - ANTALYA