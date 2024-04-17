Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısında " AK Parti'nin reçetesi" diyerek yaptığı öneriler Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin tepkisini çekti.
Yazısında Osman Kavala ve Gezi Davası tutuklularının hapiste tutulmasının Türkiye'ye ve AK Parti'ye bir faydasının olmadığını belirten Selvi, "Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
Selvi'nin söz konusu yazısı sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girerken, Cumhur İttifakı ortağı MHP'den çok sert bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda "Selvi, sinsilik ve çirkeflikle bahse konu olan meseleyle alakalı kurduğu cümleleriyle bir yandan Türkiye'yi yargı bağımsızlığı konusunda sözümona eleştirenlerin ekmeğine yağ sürerken, öbür yandan Türkiye'nin ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın en büyük hassasiyeti olan tam bağımsızlık hedef ve ilkesini de güya tartışmaya açmak niyetindedir" dedi.
Açıklamasının devamında Selvi'ye yönelik eleştirilerinin dozajını daha da artıran Özdemir, "Bu ve benzeri şahıslara misyon yüklendiği görüntüsü verenlerin Selvi'nin koskoca bir hiç olduğunu anlamaları gerekir. Türkiye lider ülke ve süper güç hedefinden asla dönmeyecek, yabancı başkentlerin güdümünde kalmayacaktır. Çapsız kalem ve kof kelam sahipleri bunu artık iyi anlamalıdır" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam - Son Dakika
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