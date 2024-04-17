Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam - Son Dakika
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Politika

Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam

Abdulkadir Selvi\'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP\'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin olay yaratan Osman Kavala ve Gezi Davası tutuklularıyla çıkışına Cumhur İttifakı ortağı MHP'den çok sert tepki geldi. Selvi'yi "sinsilik ve çirkeflikle" suçlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Bu ve benzeri şahıslara misyon yüklendiği görüntüsü verenlerin Selvi'nin koskoca bir hiç olduğunu anlamaları gerekir" dedi.

17.04.2024 15:24  Güncelleme: 15:30
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Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısında " AK Parti'nin reçetesi" diyerek yaptığı öneriler Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin tepkisini çekti.

"BAHARIN GELMESİ GEREKİYOR"

Yazısında Osman Kavala ve Gezi Davası tutuklularının hapiste tutulmasının Türkiye'ye ve AK Parti'ye bir faydasının olmadığını belirten Selvi, "Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

MHP'Lİ İSİM ÇOK KIZDI: SİNSİLİK VE ÇİFKEFLİK

Selvi'nin söz konusu yazısı sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girerken, Cumhur İttifakı ortağı MHP'den çok sert bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda "Selvi, sinsilik ve çirkeflikle bahse konu olan meseleyle alakalı kurduğu cümleleriyle bir yandan Türkiye'yi yargı bağımsızlığı konusunda sözümona eleştirenlerin ekmeğine yağ sürerken, öbür yandan Türkiye'nin ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın en büyük hassasiyeti olan tam bağımsızlık hedef ve ilkesini de güya tartışmaya açmak niyetindedir" dedi.

"KOSKOCA BİR HİÇ, ÇAPSIZ KALEM VE KOF KELAM SAHİBİ"

Açıklamasının devamında Selvi'ye yönelik eleştirilerinin dozajını daha da artıran Özdemir, "Bu ve benzeri şahıslara misyon yüklendiği görüntüsü verenlerin Selvi'nin koskoca bir hiç olduğunu anlamaları gerekir. Türkiye lider ülke ve süper güç hedefinden asla dönmeyecek, yabancı başkentlerin güdümünde kalmayacaktır. Çapsız kalem ve kof kelam sahipleri bunu artık iyi anlamalıdır" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Politika Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Serkan Basar: DEM Partisinden daha az oy alan bir parti bence boşuna kamuoyunu meşgul etmemeli 231 119 Yanıtla Harun Çelik: Kesinlikle haklısınız 61 33 Çağatay Kurt: Demlenmişsin belliki 22 22
  • ZAFER YILDIZ: MİLLİYETÇİ HAREKETİN Hassasiyetini Anlamak için önce Vatan Millet Sevgisinin İmandan Geldiği idrakinde olmak gerekiyor. KIZILELMA yı meyve diye görenlerin anlamasını zaten beklenmez 132 153 Yanıtla Selim Kayisi: zafercim, milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum diyen biri ile ittifak kuran bir parti. KIZILELMA nerede kaldı ? 160 42
  • METİN KARAASLAN: Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan gereksiz insanların ağız dalaşı yiyin birbirinizi 109 16 Yanıtla Çağatay Kurt: Senin gibi demlenenleri yiyecekler boş konuşma 17 30
  • Turhallı: Selvi bu kaçıncı gaf 86 33 Yanıtla
  • Aa: dem kadar değeri ve otu olmayan bir parti diyeceğim ama partiligide kalmadi 54 50 Yanıtla
  • Oktay büyük : Namusu maaşı kadar olan deil mi şu, hani kim daha çok para verirse o yalağı yalayan 46 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam - Son Dakika
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