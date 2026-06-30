MHP'den Doğum İzni ve Esnek Çalışma Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den Doğum İzni ve Esnek Çalışma Önerisi

30.06.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li Yurdakul, doğum sonrası esnek çalışma önerisiyle kadınların kariyerini destekleyecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, doğum yapan kadınlar için ilk 6 aylık zorunlu analık izninin ardından, sonraki 6 aylık süreçte esnek çalışma yönteminin uygulanmasını önerdi.

Yurdakul, hazırladıkları "Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın" kitabına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar 17 ana başlıktan oluşan kapsamlı bir eseri hayata geçirdiklerini belirten Yurdakul, tamamı öğretim üyeleri tarafından hazırlanan eserin uluslararası çalışmalar arasına girdiğini söyledi.

Daha önce yapılmış "Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın" temalı bir eserin varlığını bulamadıklarını dile getiren Yurdakul, "Günümüz vizyonuna tam anlamıyla uyan bu çalışmanın ismini de liderimiz Sayın Devlet Bahçeli verdi. Bu eseri tüm kütüphanelerimize ve bakanlıklarımıza ulaştırdık." dedi.

Yurdakul, 142 bilim insanının katılımıyla düzenlenen Aile Kurumu Çalıştayı'nın önemli sonuçlar ortaya koyduğunu hatırlatarak, hazırlanan 3 cilt 742 sayfalık raporu Cumhurbaşkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim ettiklerini kaydetti.

Türkiye'de doğum oranlarının kritik seviyelere düştüğüne ve yaşlı nüfusun arttığına dikkati çeken Yurdakul, çalışan kadınların kariyerlerini desteklemek amacıyla yeni bir model önerdiklerini söyledi.

İlk bir yılın çocuğun gelişimi ve anne sütü alımı için çok kritik bir dönem olduğuna işaret eden Yurdakul, "Doğum izinlerine yönelik önerilerimiz kapsamında, ilk 6 aylık zorunlu analık izninin tamamlanmasının ardından, sonraki 6 aylık süreçte de esnek çalışma yönteminin uygulanmasını öneriyoruz. Bu sayede çalışan ve kariyer sahibi kadınlarımızın önünü açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"160 bilim insanının katkısıyla 842 sayfalık rapor"

Partisinin sağlık politikalarından da sorumlu olduğunu hatırlatan Yurdakul, 2012 yılında kaleme alınan "MHP Türk Sağlık Sistemi" kitabının 2024 yılında güncellendiğini, küresel pandemi sonrasında stratejik önem kazanan "Gıda Güvenliği" başlığını sağlık politikalarına dahil ettiklerini aktardı.

Yurdakul, 160 bilim insanının katkısıyla 3 ciltlik 842 sayfalık kapsamlı bir raporu hazırladıklarını, bu çalışmayı da Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na sunduklarını belirtti.

Geliştirilen bilimsel verilerin yasa tekliflerine dönüştürüldüğünü dile getiren Yurdakul, "Bilimsel verilerin kanunlaşması gereken kısımlarını yasa teklifi haline getirerek Meclis Grup Başkanvekillerimiz Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'a teslim ediyoruz. Yönetmelik veya genelge ile çözülebilecek idari konuları ise başta Sağlık Bakanımız olmak üzere ilgili bakanlıklara iletiyoruz. Bizim için asıl olan, bilimin milletin hizmetine sunulmasıdır." dedi.

"Ailelere uygulamalı eğitimler verilmeli"

Saha çalışmalarında ailelerin en çok şikayetçi olduğu iki konunun dijital bağımlılık ve uyuşturucu olduğunu aktaran Yurdakul, bu sorunlara yönelik başlattıkları "Dijital Köleliğe Geçit Yok" konferanslarının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Yurdakul, Ankara'nın Sincan, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde teşkilat ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonları Türkiye geneline yayacaklarını belirterek, sosyal medyanın çocukları suça sürükleyen unsurların başında geldiğine dikkati çekti.

Sadece cezaları artırmakla suça sürüklenen çocuklar sorununun çözülemeyeceğinin altını çizen Yurdakul, "Çocuğun, ailenin, okuldaki rehber öğretmenlerin hep birlikte değerlendirildiği multidisipliner bir yaklaşım şart. 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya girişlerinin kısıtlanması çok olumlu bir ilk adımdır ancak yeterli değildir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ilkokuldan itibaren etkili iletişim ve dijital okuryazarlık dersleri eklenmeli, ailelere uygulamalı eğitimler verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Doğum İzni ve Esnek Çalışma Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi Sakarya'da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Sakarya’da sahile İHA parçası vurdu Sakarya'da sahile İHA parçası vurdu
Nijerya’da Boko Haram’ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı Nijerya'da Boko Haram'ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Bitlis’te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp

18:21
TFF’den kamp merkezi iddialarına yanıt
TFF'den kamp merkezi iddialarına yanıt
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:41
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 18:28:21. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'den Doğum İzni ve Esnek Çalışma Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.