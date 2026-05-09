MHP'den Engelsiz Gelecek Vizyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den Engelsiz Gelecek Vizyonu

09.05.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, engellilerin onuruyla yaşaması için hukuki altyapı kurulacağını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Engelli bireylerimizin ve ailelerinin hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan, başı dik ve onuruyla yaşayabileceği hukuki, ekonomik ve fiziksel altyapıyı kurmak bizim en temel andımızdır." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, MHP olarak Engelliler Haftası'nı sadece takvimsel bir dönem olarak değil, bir farkındalık arayışı, gönül seferberliği ve "Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek" vizyonlarının sarsılmaz bir nişanesi olarak karşıladıklarını belirtti.

Engelli bireylerin, milletin sadece bir parçası değil, şanlı tarihin ve ortak geleceğin en onurlu, dirençli ve asli unsurları olduğunu vurgulayan Yurdakul, şunları kaydetti:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi 'İstiyoruz ki bütün engeller kaldırılsın. Diliyoruz ki engelsiz bir dünyanın kapıları aralansın.' Bu hedef doğrultusunda engelli bireylerimizin ve ailelerinin hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan, başı dik ve onuruyla yaşayabileceği hukuki, ekonomik ve fiziksel altyapıyı kurmak bizim en temel andımızdır. Bilinmelidir ki MHP var olduğu müddetçe engelli vatandaşlarımız hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, umutları asla boşa çıkmayacaktır."

"Engelliler Koordinasyon Merkezi projemizi hayata geçirmekte kararlıyız"

Ahmet Selim Yurdakul, MHP tarafından gerçekleştirilen Aile Kurumu Çalıştayı bünyesindeki "Engelliler Masası"nın, bu kutlu mücadelenin stratejik merkezi olduğuna işaret ederek, "Bu masada filizlenen iradeyle özel bireylerimizin doğumundan vefatına kadar tüm süreçlerini tek merkezden yönetecek olan Cumhurbaşkanlığına bağlı 'Engelliler Koordinasyon Merkezi' projemizi hayata geçirmekte kararlıyız. Bizim milliyetçiliğimiz, gönlüyle bakanların göz aydınlığı, yürekten seslenenlerin gür sedası ve hayat yokuşunda tutunmaya çalışan her canın sarsılmaz dayanağı olmaktır. Mücadelemiz sadece fiziksel engellerle değil, aynı zamanda gönüllerdeki ve zihinlerdeki barikatları da kapsamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Aziz millete vicdan borcumuzdur"

MHP olarak özel bireylerin ve fedakar ailelerinin maddi kaygılarını ortadan kaldırmayı, onurlu ve engelsiz bir yaşamın ilk basamağı olarak gördüklerine dikkati çeken Yurdakul, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, 'Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek' vizyonumuz doğrultusunda, engelli ve engelli yakını aylıklarının hayat standartlarına uygun şekilde yükseltilmesini, aylık bağlama kriterlerinde aile geliri yerine engelli bireyin kendi gelirinin esas alınmasını ve işyerlerindeki engelli kontenjanlarının denetimlerinin en üst seviyeye çıkarılmasını şart koşuyoruz. Daha da önemlisi, ömrünü evladına veya yakınına vakfeden ebeveynlerin ve vasilerin emeklerini kutsal biliyor, bu kahramanlarımızın SGK kapsamına alınarak primlerinin Hazine tarafından karşılanmasını ve hak ettikleri emeklilik imkanına kavuşturulmalarını istiyoruz. Maddi güvencenin tam tesisi adına, vefat eden ebeveynlerin emekli maaşlarının yüzde 100 oranında engelli evlatlarımıza tahsis edilmesi, bizim için sadece bir politika değil, bu aziz millete olan vicdan borcumuzdur."

Yurdakul, yarın saat 17.00'de Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde, MHP Antalya İl Başkanlığının koordinasyonuyla Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından Sorumlu KAÇEP il ve ilçe teşkilatlarının katkılarıyla "Torosların Ruhu, Üç Hilal'in Gücüyle Her Zorluğu Aşıyoruz" temasıyla Engelliler Haftası ve Anneler Günü programı düzenleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Engelsiz Gelecek Vizyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev eşyası taşırken polis çevirdi hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem Ev eşyası taşırken polis çevirdi hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem
Yeni Aydın Valisi Osman Varol’u karşılama töreninde protokol krizi Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi
Tartışma yaratan görüntü Yedikleri çok konuşuldu Tartışma yaratan görüntü! Yedikleri çok konuşuldu
Barış Anneleri CHP’yi ziyaret etti Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
Hakan Safi büyük oynuyor Guardiola’nın veliahtını Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Guardiola'nın veliahtını Fenerbahçe'ye getirecek
Yeni sezonun ilk bombası Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

12:27
Bu halini unutun Zara’yı görenler tanıyamıyor
Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor
12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihini değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 13:12:32. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'den Engelsiz Gelecek Vizyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.