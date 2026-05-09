MHP'den Engelsiz Gelecek Vizyonu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Engelli bireylerimizin ve ailelerinin hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan, başı dik ve onuruyla yaşayabileceği hukuki, ekonomik ve fiziksel altyapıyı kurmak bizim en temel andımızdır." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, MHP olarak Engelliler Haftası'nı sadece takvimsel bir dönem olarak değil, bir farkındalık arayışı, gönül seferberliği ve "Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek" vizyonlarının sarsılmaz bir nişanesi olarak karşıladıklarını belirtti.

Engelli bireylerin, milletin sadece bir parçası değil, şanlı tarihin ve ortak geleceğin en onurlu, dirençli ve asli unsurları olduğunu vurgulayan Yurdakul, şunları kaydetti:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi 'İstiyoruz ki bütün engeller kaldırılsın. Diliyoruz ki engelsiz bir dünyanın kapıları aralansın.' Bu hedef doğrultusunda engelli bireylerimizin ve ailelerinin hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan, başı dik ve onuruyla yaşayabileceği hukuki, ekonomik ve fiziksel altyapıyı kurmak bizim en temel andımızdır. Bilinmelidir ki MHP var olduğu müddetçe engelli vatandaşlarımız hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, umutları asla boşa çıkmayacaktır."

"Engelliler Koordinasyon Merkezi projemizi hayata geçirmekte kararlıyız"

Ahmet Selim Yurdakul, MHP tarafından gerçekleştirilen Aile Kurumu Çalıştayı bünyesindeki "Engelliler Masası"nın, bu kutlu mücadelenin stratejik merkezi olduğuna işaret ederek, "Bu masada filizlenen iradeyle özel bireylerimizin doğumundan vefatına kadar tüm süreçlerini tek merkezden yönetecek olan Cumhurbaşkanlığına bağlı 'Engelliler Koordinasyon Merkezi' projemizi hayata geçirmekte kararlıyız. Bizim milliyetçiliğimiz, gönlüyle bakanların göz aydınlığı, yürekten seslenenlerin gür sedası ve hayat yokuşunda tutunmaya çalışan her canın sarsılmaz dayanağı olmaktır. Mücadelemiz sadece fiziksel engellerle değil, aynı zamanda gönüllerdeki ve zihinlerdeki barikatları da kapsamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Aziz millete vicdan borcumuzdur"

MHP olarak özel bireylerin ve fedakar ailelerinin maddi kaygılarını ortadan kaldırmayı, onurlu ve engelsiz bir yaşamın ilk basamağı olarak gördüklerine dikkati çeken Yurdakul, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, 'Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek' vizyonumuz doğrultusunda, engelli ve engelli yakını aylıklarının hayat standartlarına uygun şekilde yükseltilmesini, aylık bağlama kriterlerinde aile geliri yerine engelli bireyin kendi gelirinin esas alınmasını ve işyerlerindeki engelli kontenjanlarının denetimlerinin en üst seviyeye çıkarılmasını şart koşuyoruz. Daha da önemlisi, ömrünü evladına veya yakınına vakfeden ebeveynlerin ve vasilerin emeklerini kutsal biliyor, bu kahramanlarımızın SGK kapsamına alınarak primlerinin Hazine tarafından karşılanmasını ve hak ettikleri emeklilik imkanına kavuşturulmalarını istiyoruz. Maddi güvencenin tam tesisi adına, vefat eden ebeveynlerin emekli maaşlarının yüzde 100 oranında engelli evlatlarımıza tahsis edilmesi, bizim için sadece bir politika değil, bu aziz millete olan vicdan borcumuzdur."

Yurdakul, yarın saat 17.00'de Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde, MHP Antalya İl Başkanlığının koordinasyonuyla Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından Sorumlu KAÇEP il ve ilçe teşkilatlarının katkılarıyla "Torosların Ruhu, Üç Hilal'in Gücüyle Her Zorluğu Aşıyoruz" temasıyla Engelliler Haftası ve Anneler Günü programı düzenleyeceklerini bildirdi.