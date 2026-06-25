MHP'den Yunanistan'a Sert Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den Yunanistan'a Sert Mesaj

MHP\'den Yunanistan\'a Sert Mesaj
25.06.2026 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li İsmail Özdemir, Türkiye'nin Batı Trakya Türklerinin haklarını koruyacağını vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, " Türkiye, Batı Trakya Türklerinin hak ve menfaatlerinin yanındadır ve garantörüdür" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada, "Adalar denizi ve Doğu Akdeniz'de Lozan ve Paris anlaşmalarını yok sayarak provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin haklarını da gasp etme girişimlerine hız verdi. Batı Trakya Türklerinin, Lozan anlaşması ile garanti altına alınan kendi müftülerine seçme hakkını yok sayarak buraya sözde müftü ataması gerçekleştiren Yunanistan, 11 Ekim 2024 tarihinde İskeçe Çınar Camii'nde yaşanan olaylar üzerinden dini temsil iradesi, cemaat hakları ve Lozan Anlaşması'nın hilafına olan tutumunu ileri aşamaya çıkarmıştır. Batı Trakya'da kirli uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Atina yönetiminin bölgede yaşayan soydaşlarımızı hedef alan uygulamalarının sistematik bir boyut kazanmış olması endişe vericidir. Bu girişimler karşısında ise sessiz kalınması asla düşünülemez. Türkiye, Batı Trakya Türklerinin hak ve menfaatlerinin yanındadır ve kendilerinin garantörüdür. Soydaşlarımızı hedef alan tüm hukuksuz girişimler dikkatle takip edildiği gibi hassasiyetle de mukabilinde bulunulacaktır. Siyonist barbarlığın kanlı hesaplarına kendisini piyon olarak kullandıran Yunanistan'ın, söz dinlemez, hukuk tanımaz, şımarık ve gayri ahlakı tutumu başını yakacaktır. Günü geldiğinde yapacağı ilk hatada bugün sırtını sıvazlayanların Türkiye karşısında kendisini nasıl yalnız bırakacağını acı içerisinde tecrübe etmek zorunda kalacağı gerçeğini belli ki görememektedir. Bugünlerde terör devleti İsrail'in, Yunanistan'ı kışkırtma ve kullanma girişimlerinin ardından Bosna Hersek ile Arnavutluk'u da karıştırarak, istikrarsızlığı Balkan coğrafyasının tamamına yayıp, vahşetlerini perdeleyip, bölgesel hesaplarında yeni imkanlar oluşturma hesap ve girişimleri de dikkatlerden kaçmamaktadır. Türkiye'nin müttefik ülkelerle geliştirdiği sağlam bağlara karşı Asya, Afrika ve Ortadoğu üzerinde beyhude çabalar sergileyen Israil'in, şimdi Balkanlara yönelik başlattığı uğraşları kuru bir hayalden öteye varamaz. İsrail, Türkiye ile boy ölçüşebilecek bir ülke değildir. Sineklerde kartallara meydan okuyabilecek mecal yoktur. Bu sebeple kuru gürültü ve mide bulandırmaktan başka varabilecekleri bir sonuç bulunmamaktadır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmail Özdemir, Batı Trakya, Yunanistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Yunanistan'a Sert Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin beklediği yasa, Meclis’ten geçti Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli
Leroy Sane’nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti Leroy Sane'nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti
Portekiz’de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı Portekiz'de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı
Son noktayı koydu Mourinho’dan Arda Güler kararı Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı

19:36
Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek
18:19
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
10:14
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 20:38:08. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'den Yunanistan'a Sert Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.