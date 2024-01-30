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MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Buldan'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Buldan'da ziyaretler gerçekleştirdi

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve beraberindeki heyet, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mesut Sarıbaloğlu ile birlikte Buldan'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerde Cumhur İttifakı'nın önemi vurgulandı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel yönetimler başarısının taçlandırılacağı belirtildi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Buldan\'da ziyaretler gerçekleştirdi
30.01.2024 - 16:31,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve beraberindeki heyet, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mesut Sarıbaloğlu ile birlikte Buldan'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Buldan'da ilk olarak MHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı burada MHP İlçe Başkanı İbrahim Aksüt, AK Parti İlçe Başkanı Naci Çomuk, Buldan Ülkü Ocakları Başkanı Başkanı Nuri Sert ve çok sayıda partili karşıladı.

Burada yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakı'nın Denizli'deki önemine değinen Mehmet Ali Yılmaz, "Başta Buldan olmak üzere güvenli ve yaşanabilir bir şehir modeliyle Cumhur İttifakını 20'de 20 hedefine ulaştırmak için mücadele ediyoruz. Ayırmadan ayrışmadan canla başla Türkiye diyoruz. 'Cumhur bizim, Türkiye hepimizin' fikrinden hareketle üretken belediyecilik algı ve anlayışımızla Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel yönetimler başarısını Cumhur İttifakı olarak Buldan'ımızda hep beraber taçlandıracağımızı biliyoruz" diye konuştu.

Partililerle birlikte ilçe merkezinde bulunan esnafları ve kıraathaneleri dolaşarak burada vatandaşlarla selamlaşan İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Buldan Belediye Başkan Adayı Mesut Sarıbaloğlu ardından Buldan Tariş Başkanı Salih Ener ve yöntemini ziyaret etti.

Tariş'i yakından tanıdığını ve ülke tarımı için önemini çok iyi bildiğini ifade eden Mehmet Ali Yılmaz, "Güçlü ve geleceğe yön veren bir belediyecilik anlayışı için adayımız Mesut Sarıbaloğlu'na da destek vermenizi istiyoruz" diyerek Tariş üyelerine seslendi.

İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve beraberindeki heyet, son olarak Buldanlı Ülkücü şehit Mehmet Yeleser'in kardeşi Halime Yeleser'i Buldan Belediye Konutlarındaki evinde ziyaret etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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