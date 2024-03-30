MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Önce vatan, önce millet, önce Denizli, önce Türkiye" diye haykıran Türk milletçilerinin sandıktaki adresinin belli olduğunu belirterek, 31 Mart akşamı seçim zaferini hep birlikte kutlayacaklarını söyledi.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tüm hemşehrilerini Denizli etrafında kenetlenmeye davet ederek, 31 Mart akşamı kazananın Cumhur İttifakı, dolayısıyla Denizli olacağını söyledi. En zayıf ittifakların menfaatler üzerine kurulan ittifaklar olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Cumhur İttifakında sadece ve sadece milletin menfaati, şehrimizin ve ülkemizin daha mutlu, huzurlu ve müreffeh yarınları vardır. Bu kapsamda Denizli'mizin ve Türkiye'mizin gücüne güç katmak hepimizin hedefi olmalıdır. Hiç kimse hayallere dalmasın, 'Önce vatan, önce millet, önce Denizli, önce Türkiye' diye haykıran Türk milliyetçilerinin sandıktaki adresi bellidir. Milletimizin destek ve dualarıyla Türkiye Yüzyılı, Cumhur İttifakı ile hizmetin yüzyılı olmaya devam edecek inşallah" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › MHP Denizli İl Başkanı: Türk Milliyetçilerinin Sandıktaki Adresi Bellidir - Son Dakika
Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş eşliğinde uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı. Pilot kendi imkanlarıyla inerken yara almadı. İl Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği olayla ilgili araştırma başlattı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini ve vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Kurum, sandık gününün hesap günü olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un geleceğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın hızlanması gerektiğini belirtti. Tekin, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde gerçekleştirilen sevgi yürüyüşüne katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen Sevgi Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve diğer ilçe başkanları da katıldı. Bakan Tekin, konuşmasında öğretmeni küçümsemenin toplumu eğiten öğretmenleri ve Atatürk'ü küçümsemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Kahramankazan'a yeni eğitim yatırımları yapacaklarını da söyledi.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile seçim çalışmasını tamamladı. Baş, vatandaşları yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.
Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.
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