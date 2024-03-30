MHP Denizli İl Başkanı: Türk Milliyetçilerinin Sandıktaki Adresi Bellidir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Denizli İl Başkanı: Türk Milliyetçilerinin Sandıktaki Adresi Bellidir

MHP Denizli İl Başkanı: Türk Milliyetçilerinin Sandıktaki Adresi Bellidir

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Türk milliyetçilerinin sandıktaki adresinin belli olduğunu belirterek, 31 Mart akşamı seçim zaferini kutlayacaklarını söyledi. Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın Denizli'yi kazanacağını ve milletin menfaati için birlikte çalışacaklarını vurguladı.

30.03.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Önce vatan, önce millet, önce Denizli, önce Türkiye" diye haykıran Türk milletçilerinin sandıktaki adresinin belli olduğunu belirterek, 31 Mart akşamı seçim zaferini hep birlikte kutlayacaklarını söyledi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tüm hemşehrilerini Denizli etrafında kenetlenmeye davet ederek, 31 Mart akşamı kazananın Cumhur İttifakı, dolayısıyla Denizli olacağını söyledi. En zayıf ittifakların menfaatler üzerine kurulan ittifaklar olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Cumhur İttifakında sadece ve sadece milletin menfaati, şehrimizin ve ülkemizin daha mutlu, huzurlu ve müreffeh yarınları vardır. Bu kapsamda Denizli'mizin ve Türkiye'mizin gücüne güç katmak hepimizin hedefi olmalıdır. Hiç kimse hayallere dalmasın, 'Önce vatan, önce millet, önce Denizli, önce Türkiye' diye haykıran Türk milliyetçilerinin sandıktaki adresi bellidir. Milletimizin destek ve dualarıyla Türkiye Yüzyılı, Cumhur İttifakı ile hizmetin yüzyılı olmaya devam edecek inşallah" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Mehmet Ali Yılmaz, Denizli, Türkiye, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Denizli İl Başkanı: Türk Milliyetçilerinin Sandıktaki Adresi Bellidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Düzce'de Paramotor Arızası: Afişli Uçuşta Kaza
    17:11 Düzce'de Paramotor Arızası: Afişli Uçuşta Kaza

    Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş eşliğinde uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı. Pilot kendi imkanlarıyla inerken yara almadı. İl Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği olayla ilgili araştırma başlattı.

  • İBB Başkan adayı Kurum, partisinin Güngören mitinginde konuştu Açıklaması
    17:10 İBB Başkan adayı Kurum, partisinin Güngören mitinginde konuştu Açıklaması

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini ve vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Kurum, sandık gününün hesap günü olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un geleceğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Ankara'nın hızlanması gerekiyor
    17:10 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Ankara'nın hızlanması gerekiyor

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın hızlanması gerektiğini belirtti. Tekin, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde gerçekleştirilen sevgi yürüyüşüne katıldı.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramankazan'da Sevgi Yürüyüşüne Katıldı
    17:09 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramankazan'da Sevgi Yürüyüşüne Katıldı

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen Sevgi Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve diğer ilçe başkanları da katıldı. Bakan Tekin, konuşmasında öğretmeni küçümsemenin toplumu eğiten öğretmenleri ve Atatürk'ü küçümsemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Kahramankazan'a yeni eğitim yatırımları yapacaklarını da söyledi.

  • Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'da seçim çalışmasını tamamladı
    17:08 Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'da seçim çalışmasını tamamladı

    Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile seçim çalışmasını tamamladı. Baş, vatandaşları yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.

  • Bolu'da 239 bin 169 seçmen sandığa gidecek: Hazırlıklar tamamlandı
    17:03 Bolu'da 239 bin 169 seçmen sandığa gidecek: Hazırlıklar tamamlandı

    Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.


16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:46 Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti
13:41 Malezya’da “Allah“ yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı Malezya'da "Allah" yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
12:29 Çankırı’da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis 3 kişi yaralandı Çankırı'da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 17:12:09. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Denizli İl Başkanı: Türk Milliyetçilerinin Sandıktaki Adresi Bellidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement