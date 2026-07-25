MHP Erzurum'da İl Kongresi Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Erzurum'da İl Kongresi Hazırlıkları Başladı

MHP Erzurum\'da İl Kongresi Hazırlıkları Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Erzurum İl Teşkilatı, 5 Eylül'de yapılacak il kongresi için hazırlıklara başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Teşkilatı, 20 ilçede tamamlanan kongre sürecinin ardından büyük il kongresi için hazırlıklara başladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül başkanlığında toplanan il başkanlığı koordinasyon kurulu, kongre takvimini ve izlenecek yol haritasını netleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden Erzurum İl Başkanlığı, il kongresinin 5 Eylül tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. İl Başkanlığı binasında yapılan genişletilmiş istişare toplantısında, yeni dönem hedefleri ve kongre hazırlıkları masaya yatırıldı.

Liderimize mutlak sadakatle hizmete devam edeceğiz

Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, göreve geldikleri ilk günden bu yana birlik ve beraberlik ruhunu koruduklarını vurguladı. Yurdagül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "20 ilçemizde büyük bir coşkuyla tamamladığımız ilçe kongrelerimiz sonrası, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emir ve talimatları doğrultusunda 5 Eylül'de gerçekleştireceğimiz il kongremiz üzerine istişarelerde bulunmak üzere teşkilatımızla bir araya geldik. Güçlü teşkilat yapımız ve Liderimize olan mutlak sadakatimizle hizmet verdiğimiz kadim şehrimiz Erzurum'da, partimize ve şehrimize yakışır bir il kongresinin hazırlıklarını başlattık.

Teşkilatlara teşekkür mesajı

Yeni dönemde görev alacak ilçe başkanlarını tebrik eden Yurdagül, kongre sürecinde emeği geçen tüm yan kuruluşlara ve dava arkadaşlarına teşekkür etti. Açıklamada; Ülkü Ocakları, KAÇEP (Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları) Birimi, Türkiye Kamu-Sen, TÜRKAV ve Türk Hukuk Enstitüsü'nün süreçteki emeğine dikkat çekildi.

Başkan Yurdagül, açıklamasını "Lider ülke Türkiye yolunda, yılmayacak, yorulmayacak tek yürek var gücümüzle çalışacağız" sözleriyle tamamladı.

MHP Erzurum İl Teşkilatı, 5 Eylül'deki kongreyle birlikte yeni dönem kadrolarını tamamen netleştirmiş olacak.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Erzurum, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Erzurum'da İl Kongresi Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: ’Ahmet’ diye hitap ettim Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi

18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
16:46
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
16:19
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
15:59
Filenin Sultanları finale yükseldi
Filenin Sultanları finale yükseldi
14:36
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 18:52:10. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Erzurum'da İl Kongresi Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.