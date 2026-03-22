MHP İl Başkanı Yurdagül: "Birliğimiz daim, Bayramımız mübarek olsun"

MHP Erzurum İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma töreni yoğun katılım ile gerçekleşti.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, "Erzurum'da Ramazan bayramının coşkusunu, sarsılmaz bir inanç ve büyük bir aile olmanın gururuyla yaşadık" dedi.

Programa MDK üyesi Bilgin Ertaş, İl ve İlçe Teşkilatları, İspir ve Olur Belediye Başkanları, KAÇEP birimi üyeleri, Kamu-Sen, TÜRKAV, Türk Hukuk Enstitüsü temsilcileri, Ülkü Ocakları İl, İlçe Başkaları ile yönetimleri katıldı.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, "Bu tablo; sadece bir bayramlaşma değil, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin izinde, "Önce Ülkem ve Milletim" diyenlerin sarsılmaz kenetlenmesidir. Mekana sığmayan bu irade; birliğimizin teminatı, kardeşliğimizin mührüdür. Biz biriz, beraberiz ve her geçen gün daha da güçlenerek Erzurum için, Türkiye için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan her bir dava arkadaşıma, mahalle temsilcimizden belediye başkanımıza kadar tüm teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birliğimiz kavi, bayramımız kutlu olsun' diye konuştu. - ERZURUM