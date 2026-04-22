MHP: Geleceğin Teminatı Çocuklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP: Geleceğin Teminatı Çocuklar

22.04.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurdakul, çocukları vatanın geleceği olarak görerek, aile ve eğitim konularındaki projeleri vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "MHP, evladının elinden tutan her anne ve babanın ve geleceğinden endişe eden her gencin yanındaki sarsılmaz güçtür. Her bir evladımız Türkiye'nin geleceğidir ve o geleceği kimsenin çalmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, geleceğin teminatı çocukların bayramını kutladı.

MHP olarak çocukları sadece birer birey değil, "Türk ve Türkiye Yüzyılı" vizyonunun hayata geçmesinde güçlü birer temsilci olarak gördüklerini vurgulayan Yurdakul, son dönemde yaşanan müessif olaylar ve çocukları hedef alan tehditlerin, yürüttükleri çalışmaların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Aile kurumunu ve çocukları, "vatanın son sığınağı" olarak gördüklerini, bu kaleyi korumayı vatan savunmasıyla bir tuttuklarına dikkati çeken Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, kökleri milletimizin gönlünde ve tarihinde bulunan partimiz, ailemizin ve çocuklarımızın selameti için sessiz kalmamış, kararlı adımlar atmıştır. Teknoloji bağımlılığına karşı mücadelede, çocuklarımızı, sosyal medya ve ekran hapsinden kurtarmak, evlatlarımızın kültürel değerlerimizden, örf ve adetlerimizden ve özümüzden kopmalarını engellemek amacıyla Dijital Köleliğe Geçit Yok Projesi'ni başlattık. Bilimsel temelli politikalar çerçevesinde ise Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve himayelerinde 2024 yılında düzenlediğimiz Aile Kurumu Çalıştayı ve 2025 yılındaki Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı ile evlatlarımızın karşılaştığı siber zorbalıktan akran zorbalığına, madde bağımlılığından sağlık sorunlarına kadar her alanda çözüm haritaları çıkardık ve çalışmalarımıza dört koldan devam ediyoruz. MHP, evladının elinden tutan her anne ve babanın ve geleceğinden endişe eden her gencin yanındaki sarsılmaz güçtür. Her bir evladımız Türkiye'nin geleceğidir ve o geleceği kimsenin çalmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Yurdakul, çocukların iyi yetişmesi, mutlu, huzurlu ve sağlıklı büyümesi, eğitimli, milli ve manevi değerlerle donanmış bireyler olmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktardı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP: Geleceğin Teminatı Çocuklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:31:54. #7.13#
SON DAKİKA: MHP: Geleceğin Teminatı Çocuklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.