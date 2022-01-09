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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi

09.01.2022 14:06

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Türkiye ekonomisi kim ne derse desin alınan yerinde ve başarılı tedbirlerle sağlam temeller üzerinde ilerlemek suretiyle dünyanın böylesine keşmekeş ve kaos halini aldığı bir düzlemde istikrarlı şekilde yoluna devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Türkiye ekonomisi kim ne derse desin alınan yerinde ve başarılı tedbirlerle sağlam temeller üzerinde ilerlemek suretiyle dünyanın böylesine keşmekeş ve kaos halini aldığı bir düzlemde istikrarlı şekilde yoluna devam ediyor." dedi.

Kayseri'de bir restoranda kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdemir, 2021 yılını değerlendirdi.

MHP olarak yıl içinde yaptıkları faaliyetleri anlatan Özdemir, Türkiye genelini kapsayan 9 bölgede istişare toplantıları düzenlediklerini aktardı.

Özdemir, 2020'den 2021 yılının sonbaharına kadar geçen dönemde dünya ekonomileri birer birer sarsılırken, Türkiye ekonomisinin aynı dönemde büyük bir büyüme başarısı gösterdiğini, global seviyede dünyada en fazla büyüyen ikinci ekonomi olma başarısını sergilediğini dile getirdi.

Türkiye'deki bazı siyasi kesimlerin son derece karamsar bir tablo ile millete olumsuzluk pompaladıklarını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bütün dünyanın etkilendiği bir pandemi sürecinden geçtik. Bu pandeminin küresel bir boyut kazanması, peşi sıra ekonomik bazı zorlukları da küresel seviyede beraberinde getireceği hatta siyasi bazı kırılganlıkları da beslemek suretiyle her ülkenin milli güvenlik algılamasını, perspektifini tesir altına alacağıyla ilgili yaklaşımlar en başından beri vardı. Bugün bu gündemleri de zaten yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi kim ne derse desin alınan yerinde ve başarılı tedbirlerle sağlam temeller üzerinde ilerlemek suretiyle dünyanın böylesine keşmekeş ve kaos halini aldığı bir düzlemde istikrarlı şekilde yoluna devam ediyor."

Çeşitli ekonomik zorluklar yaşandığını ama bunların da Allah'ın izniyle aşılacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye zaten mevcut veriler ışığında başarılı bir istikamette ilerlemektedir. Bu zorlu günler bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Enerji fiyatlarına baktığımızda küresel seviyede yüzde 500'lere ulaşan bir enerji fiyatı var. Kur, faiz ve enflasyon üçlüsünün tüm global seviyede sarsıldığı bir süreç var. Üretim, arz talep dengesinin sarsıldığı bazı temel tüketim ürünlerinin bile etkilendiği ve bundan diğer sektörlerin de olumsuz netice aldığı bir dönem. Bu süreçte büyüme kaydeden ülkelerin, sorunların aşılmasının ardından daha büyük bir ivmeyle bilhassa ekonomik anlamda elini güçlendireceği malum. Türkiye de bu ülkeler arasında ve hatta ikinci sırada."

Özdemir, 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili durum gibi meselelerin de zamanla aşılacağını, tüm bunların kolay yapılacak işler olmadığını anlattı.

Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarında yapılan iyileştirmelere değinen Özdemir, "Hele ki tüm dünyada ekonomilerin farklı sebeplerle baskı altına alındığı bir dönemde, Türkiye, vatandaşın gelir seviyesini yükseltebilmek için bu anlamdaki faaliyetleri artırmışsa buradaki hassasiyetin ne olduğunun doğru anlaşılması lazım." görüşünü paylaştı.

Sosyal medya yasası

MHP olarak bilhassa meclis gündemine gelmesi düşünülen sosyal medya yasası başta olmak üzere internet medyasıyla ilgili çalışmaların takibinde olduklarını anlatan Özdemir, "Bütün bunlar değerlendirilirken medyanın toplum üzerindeki rolüyle ilgili hassasiyetler de tartışma konusu oluyor. Yabancı ülkelerden, yabancı fonlardan beslenen bazı medya yayın kuruluşlarının var olması ve bunların ağırlıklı olarak sosyal medya ile internet üzerinden yayın yapması burayla ilgili düzenlemeleri de milli güvenliğimiz ve toplumsal huzurumuz açısından zorunlu hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, Cumhur İttifakı konusunda Kayseri'nin örnek bir kent olduğuna dikkati çekerek, şehri ilgilendiren meselelerde AK Parti İl Başkanı, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla uyum içinde görüşlerin paylaşıldığını ve sorunların takip edildiğini sözlerine ekledi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdemir ve MHP yönetimine, düzenledikleri organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Programa, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi

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Milliyetçi Hareket Partisi, İsmail Özdemir, Türkiye, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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