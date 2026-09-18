MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'dan Gaziler Günü mesajı:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Terörsüz Türkiye, bir unutuş, bir vazgeçiş veya geçmişi yok sayma durumu değildir. Tam tersine, şehitlerimizin uğruna can verdiği, gazilerimizin uğruna uzvunu ve sağlığını feda ettiği, huzurlu, güçlü ve bölünmez Türkiye idealini kalıcı sonuca ulaştırma iradesidir." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir." ifadelerine yer verdi.

Bu nedenle 19 Eylül'ün yalnızca bir anma günü olmadığını belirten Yurdakul, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından TBMM tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ile gazi ünvanının verildiği tarih olmasının yanında, milletimizin fedakarlığa duyduğu vefanın da simgesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"MHP için şehitlik ve gazilik, sözle geçiştirilecek birer kavram değildir"

MHP için şehitlik ve gaziliğin sözle geçiştirilecek birer kavram olmadığını vurgulayan Yurdakul, gazilerin sağlık hizmetlerine erişiminden sosyal ve ekonomik haklarına, istihdamından rehabilitasyonuna kadar her konuda insan onuruna yaraşır imkanlara kavuşmasının, devletin olduğu kadar toplumun da görevi olduğunu kaydetti.

Terörsüz Türkiye sürecine işaret eden Yurdakul, "Terörsüz Türkiye, bir unutuş, bir vazgeçiş veya geçmişi yok sayma durumu değildir. Tam tersine, şehitlerimizin uğruna can verdiği, gazilerimizin uğruna uzvunu ve sağlığını feda ettiği huzurlu, güçlü ve bölünmez Türkiye idealini kalıcı sonuca ulaştırma iradesidir." açıklamasında bulundu.

"Bu hedefin içinde taviz, teslimiyet, milli hafızayı silmek yoktur"

Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bugün terörün karşısında devlet iradesi üstün gelmişse bunun şerefi, vatan uğruna toprağa düşenlere ve mücadeleden onurla dönenlere aittir. Bizim hedefimiz açıktır: Silahın tamamen devreden çıktığı, terör örgütünün bütün uzantılarıyla tasfiye edildiği, hukuk ve demokrasinin egemen olduğu, kardeşliğimizin hiçbir dış müdahaleyle bozulamadığı bir Türkiye. Bu hedefin içinde taviz yoktur, teslimiyet yoktur, milli hafızayı silmek yoktur."

Bu tarihi hedefe ulaşmanın gazilerin mücadelesini zafere taşımak olduğunun altını çizen Yurdakul, "Şehitlerimizin hatırasına gerçek bağlılık, terörün ebediyen yaşamasına razı olmak değil, onu bir daha geri dönemeyecek şekilde sona erdirmektir." görüşünü paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" iradesinin de bu tarihi sorumluluğun bir tezahürü olduğunu ifade eden Yurdakul, MHP'nin dün olduğu gibi bugün de devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden, üniter yapısından, milli kimliğinden, Türkçeden ve al bayraktan asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Partisinin gazilerin yanında durmayı, şehit ailelerinin hukukunu korumayı ve onların sesini her zeminde duyurmayı milli bir görev saydığının altını çizen Yurdakul, "Kahramanlarımızın itibarı her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir. Onlara yönelik her hizmet bir lütuf değil, milletimizin ödenmesi mümkün olmayan borcuna karşı gösterilen samimi bir vefa gayretidir." değerlendirmesini yaptı.

Yurdakul, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.