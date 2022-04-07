MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buça'da gerçekten bir sivil katliamının yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şuan... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buça'da gerçekten bir sivil katliamının yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şuan...

07.04.2022 10:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buça'da gerçekten bir sivil katliamının yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şuan...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buça'da gerçekten bir sivil katliamının yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şuan da oldukça zordur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buça'da gerçekten bir sivil katliamının yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şuan da oldukça zordur. Elbette katliam varsa, bu kanlı hadise herhangi bir şaibeye veya soru işaretine açık kapı bırakmadan tespit edilmişse, sorumlularından en ağır şekilde hesap sorulması insanlık görevi, evrensel adalet ve hukuk kuralıdır." - ANKARA

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MHP Genel Başkanı, Katliam, Adalet, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Buça'da gerçekten bir sivil katliamının yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şuan... - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buça'da gerçekten bir sivil katliamının yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şuan... - Son Dakika
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