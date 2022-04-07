MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buça'da gerçekten bir sivil katliamının yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şuan... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buça'da gerçekten bir sivil katliamının yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şuan da oldukça zordur. Elbette katliam varsa, bu kanlı hadise herhangi bir şaibeye veya soru işaretine açık kapı bırakmadan tespit edilmişse, sorumlularından en ağır şekilde hesap sorulması insanlık görevi, evrensel adalet ve hukuk kuralıdır." - ANKARA