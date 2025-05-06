MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde konutuna geldi
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştireceği görüşme öncesinde konutuna geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştireceği görüşme öncesinde konutuna geldi. Bahçeli, konutuna girmeden önce basın mensuplarına selam verdi.
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