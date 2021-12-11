Üye Girişi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve...

11.12.2021 15:37
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Nihayetinde onun iki emaneti vardır: Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi, ikincisi de Ülkü Ocakları'dır." - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkü Ocakları, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve... - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cenazeye giderken yaşanan kazada hayatını kaybettiler! Yakınları morg kapısında perişan oldu 15:34 Cenazeye giderken yaşanan kazada hayatını kaybettiler! Yakınları morg kapısında perişan oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak İkinci el oto piyasasında kısır döngü! Alıcı da satıcı da aynı dertten muzdarip 12:55 İkinci el oto piyasasında kısır döngü! Alıcı da satıcı da aynı dertten muzdarip Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu

Son Dakika Haberleri
15:34 Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı
15:31 Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler
15:16 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak
15:14 Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu?
14:57 İBB minibüsleri taksiye dönüştürme kararı almıştı! Mahkeme kararı durdurdu
14:53 Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Okay Yokuşlu kavgası! Kazanan kim olacak?
14:45 Meğer estetik harikasıymış! Alişan'ın eşi Buse Varol'un yıllar önceki görüntüleri herkesi şaşırttı
14:42 İstanbul'a kar geliyor! Çarşamba günü berenizi takmayı, eldivenlerinizi giymeyi unutmayın
14:41 2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi kiracılarını bekliyor
14:38 Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor
Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı         
15:35
Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler         
15:32
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 15:43:31. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement