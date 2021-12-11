MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Nihayetinde onun iki emaneti vardır: Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi, ikincisi de Ülkü Ocakları'dır." - ANKARA