MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli yanı olmayan adaylığı üzerinde nifak yayan zillet faillerine diyorum ki yenilen... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli yanı olmayan adaylığı üzerinde nifak yayan zillet faillerine diyorum ki yenilen...

28.06.2022 11:40

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli yanı olmayan adaylığı üzerinde nifak yayan zillet faillerine diyorum ki yenilen pehlivan güreşe doymazmış ama sizi doyuracağız" -"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın adaylığı meşrudur ve yasaldır" -"Cüneyt Arkın'ın vefatından derin...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli yanı olmayan adaylığı üzerinde nifak yayan zillet faillerine diyorum ki yenilen pehlivan güreşe doymazmış ama sizi doyuracağız"

-"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın adaylığı meşrudur ve yasaldır"

-" Cüneyt Arkın'ın vefatından derin bir üzüntü duydum. Cüneyt Arkın şahsiyetiyle, hayat verdiği karakterleriyle her zaman hatırlanacaktır. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum, aziz milletimize sabırlar ve baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum"

-"18 Şubat 2022 tarihinden bugüne kadar 589 ilçemizi ziyaret ederek MHP ve Cumhur İttifakı'nın mesajlarını taşıdık"

-"Başarı, başarmaya inanmış yüreklerin mührüdür. Allah, sütü verir ama sütlacı yapacak bizleriz. Cumhur, 2023'te varlığına ve geleceğine sahip çıkacak, hukukuna sahip çıkacak, onuruna sahip çıkacak, yükseliş umudu olan ittifakını sonuna kadar destekleyecektir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cüneyt Arkın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli yanı olmayan adaylığı üzerinde nifak yayan zillet faillerine diyorum ki yenilen... - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli yanı olmayan adaylığı üzerinde nifak yayan zillet faillerine diyorum ki yenilen... - Son Dakika
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