MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkçenin temel değerlerden biri olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkçenin temel değerlerden biri olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Bahçeli, Türkçenin yalnızca iletişim ve anlaşma aracı değil, bizi millet yapan temel değerlerden biri olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'nin varlığı ve geleceği, Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır. Türkçemiz, yalnızca bir iletişim ve anlaşma aracı değil; aynı zamanda bizi millet yapan, tarihimizden ve kültürel birikimimizden beslenen temel değerlerimizden biridir" dedi.

Kaynak: İHA
PolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya Kapalı Havzası’nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572’si Karapınar’da Konya Kapalı Havzası'nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572'si Karapınar'da
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
İran, ABD’ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak
14:07
Arda Güler’in Mbappe tepkisi İspanya’da gündem oldu
Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu
13:48
Galatasaray’ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı Nedeni kahretti
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti
13:24
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi Tüyler diken diken
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:07
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 14:30:11. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkçenin temel değerlerden biri olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei