MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkçenin temel değerlerden biri olduğunu söyledi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkçenin temel değerlerden biri olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Bahçeli, Türkçenin yalnızca iletişim ve anlaşma aracı değil, bizi millet yapan temel değerlerden biri olduğunu belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'nin varlığı ve geleceği, Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır. Türkçemiz, yalnızca bir iletişim ve anlaşma aracı değil; aynı zamanda bizi millet yapan, tarihimizden ve kültürel birikimimizden beslenen temel değerlerimizden biridir" dedi.
Kaynak: İHA
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