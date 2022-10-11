MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu
-Devlet Bahçeli:
-"Alevilik siyasi istismar aracı olmaktan çıkarılmalı"
-"Bütün Müslümanlar kardeştir"
-"Avrupa'da kuzey rotası artık güvensizdir. Türkiye'den geçen hatlar en güvenli hatlara dönüştü"
-"Avrupa ülkeleri bu kış nasıl ısınacaklarını kara kara düşünmektedir. Türkiye'nin böyle bir sorunu yoktur"
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