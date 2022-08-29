MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı - Son Dakika
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MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı

29.08.2022 17:08
MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14:00'te MHP Genel Merkezi'nde Alaattin Çakıcı'yı ağırladı. Çakıcı, ziyarette af konusunun masaya yatırıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Bu benim işim değil. Sayın devlet başkanımızın, sayın genel başkanımın ve parlamentonun işidir." dedi.

Organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen ve Nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüştü.

MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, 'Af konusu görüşüldü' iddialarını yalanladı

14.00'te gerçekleşen görüşme 1 saat sürerken af konusunun masaya yatırıldığı da iddia edildi.

ÇAKICI'DAN AF GÖRÜŞMESİ İDDİALARINA YALANLAMA

Görüşmede genel af konusunun görüşüldüğünün iddia edilmesiyle ilgili açıklama yayımlayan Çakıcı, "Genel af parlamentonun işidir" ifadelerini kullandı. Çakıcı'nın açıklaması şöyle:

"Uzun zamandır rahatsızlığımdan dolayı gelemediğim için bugün sayın genel başkanıma ziyarette bulundum. Halk TV bu ziyaretimi provoke ederek; 'Çakıcı'nın Bahçeli'ye ziyaretinde genel af konusu masaya yatırıldı' cümlesini dile getirerek haber yapmıştır. Bu haber ahlaki ve etik değildir. Politikayı politikacılar yapar. Bu benim işim değil. Sayın devlet başkanımızın, sayın genel başkanımın ve parlamentonun işidir. Muhalefetin basın organı olan Halk TV gelecekte bir af çıkacaksa onun önünü kapatmak için bu haberi yapmıştır."

MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, 'Af konusu görüşüldü' iddialarını yalanladı

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