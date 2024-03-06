MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Devletimiz gerekli önlemleri almıştır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, et fiyatlarındaki artışla ilgili "Devletimiz gerekli önemleri almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık politikaları yerinde ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçiler kaybetmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı.
Büyükataman, yaptığı açıklamada, hemen her seçim öncesi milletin iradesine ipotek koymak için türlü oyunlarla ortaya çıkan ekonomik tetikçilerin yaklaşan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde yine ortaya çıktığını belirtti.
Milletin sofrasına göz diken, ekonomi üzerinden Türk milletini terbiye etmeye çalışan fırsatçıların şimdi de yaklaşan mübarek ramazan ayını ve yerel seçimleri fırsat bildiğini ve özellikle kırmızı et fiyatlarındaki fahiş artışlarıyla ortaya çıktığını ifade eden Büyükataman, bu gıda teröristlerinin zam üstüne zam yapmasının, en temel insani ihtiyaçları milletin sofrasından çalmaya çalışmasının hiçbir vicdani ve ahlaki değerle açıklanamayacağı gibi ekonomik verilerle de bağdaşmadığını vurguladı.
Büyükataman, şöyle devam etti:
"Dünya genelinde üretim ve ekonomide yaşanan sorunların ülkemizde de hissedilmesine rağmen topraklarımızın zenginlikleri ile beraber özellikle devletimizin son dönemde tarımsal ve hayvansal üretimde yaptığı atılımlar ve desteklemeler sayesinde üretimimiz güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Hayvansal üretim noktasında 53 milyon küçükbaş, 16 milyon 500 bin büyükbaş hayvan sayısı potansiyeline sahip olan ülkemiz, hayvansal üretiminde her geçen gün kalite ve verim yönünden ciddi bir gelişme sağlamaktadır."
"Fırsatçı çevrelerin art niyetli yorumları ekonomik tetikçilerin operasyonudur"
Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolleri çerçevesinde geçen yıl özel sektör tarafından 550 bin besilik büyükbaş hayvan ithalatı gerçekleştirildiğini belirten Büyükataman, böylelikle hayvansal ürün ile ilgili hem üreticilerin hem de tüketicilerin koruma altına alındığına dikkati çekti.
Büyükataman, bu yıl için açıklanan 600 bin başlık besilik hayvan ithalatıyla ilgili Et ve Süt Kurumunun yetkilendirilmiş olmasının, bir önceki sene yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılarak daha güçlü bir politika ortaya konmasını sağladığını ifade etti.
Devletin hayvansal üretimi ve tüketimi kontrol altında tutmasında, fiyat istikrarının sağlanmasında ve hayvansal ürün piyasasının dengelenmesinde önemli bir görevi üstlenen Et ve Süt Kurumunun bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade eden Büyükataman, şunları kaydetti:
"Et ve Süt Kurumunun 600 bin başlık besilik büyükbaş hayvan ithalatı ile ilgili birtakım fırsatçı çevrelerin art niyetli yorumları ekonomik tetikçilerin operasyonudur. Haksız fiyat artışlarının ve fırsatçıların önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığının hayvansal üretim konusunda en önemli kurumu olan Et ve Süt Kurumunun yetkilendirilmesi son derece yerinde olmuştur.
Yaklaşan seçimleri bir fırsat görerek, ülke ekonomisinin her alanında kılık değiştirip karşımıza çıkan bu fırsatçı çevreler, üreticimizin ve tüketicimizin kanını emmek isteyen parazit bir yapı halini almıştır. Ancak devletimiz gerekli önemleri almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık politikaları yerinde ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçiler kaybetmeye mahkumdur. Özellikle yakın dönemde yaşayacağımız ramazan ayının maneviyat dolu iklimini dahi ekonomik operasyonlar ve fırsatçılık ile yaralamaya çalışan bu çevrelere devletimizin ve milletimizin asla geçit vermeyeceğine sonuna kadar inanıyoruz. MHP olarak her zaman milletimizin yanında ve devletimizin gıda teröristlerine karşı verdiği mücadelenin sonuna kadar arkasındayız."
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