MHP İnegöl Kongresi: Uğur Bayram Yeniden Başkan - Son Dakika
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MHP İnegöl Kongresi: Uğur Bayram Yeniden Başkan

29.06.2026 09:42
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MHP İnegöl İlçe Teşkilatı'nın kongresinde Uğur Bayram yeniden başkan seçildi, şeffaf yönetim vurgusu yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İnegöl İlçe Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi'nde, tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Uğur Bayram yeniden başkanlığa seçildi.

Kent Müzesi Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen kongreye; MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile çok sayıda partili katıldı.

Faaliyet ve mali raporların ibrasının ardından Uğur Bayram partililere seslendi. Bayram, şeffaf ve dinamik bir yönetim anlayışıyla İnegöl'e hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Her mahalleyi, her sokağı tanıyan teşkilat yapımızla var gücümüzle çalışacağız." dedi.

İl Başkanı Muhammet Tekin ise "Terörsüz Türkiye" projesine değinerek, bunun bir çözüm süreci olmadığını, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir süreç olduğunu vurguladı.

MHP Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu da kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek yeni yönetime başarılar diledi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Uğur Bayram, 3. Sayfa, Politika, İnegöl, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP İnegöl Kongresi: Uğur Bayram Yeniden Başkan - Son Dakika

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