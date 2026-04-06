MHP İstanbul İl ve 39 İlçe Teşkilatı Feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.