MHP Kargı'da orman kesim işçileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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MHP Kargı'da orman kesim işçileriyle bir araya geldi

23.03.2022 15:58
MHP Kargı'da orman kesim işçileriyle bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Kargı ilçesinde orman kesim işçileriyle bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Kargı ilçesinde orman kesim işçileriyle bir araya geldi.

MHP Kargı İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen toplantıya, İlçe Başkanı Murat Soruk, partinin il ve ilçe yöneticileriyle birlikte katılan MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, burada köy muhtarları ve orman kesim işçileriyle bir araya gelerek, kesim işçilerini taleplerini ve çözüm yollarını görüştü.

Toplantıda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan İl Başkanı Karapıçak, "Kesim işçilerinin problemleri ile yakından ilgileniyoruz. Bizler her zaman ve her şartta siz işçi kardeşlerimizin yanınızdayız, derdiniz derdimizdir. Problemler illaki olacaktır. Bizler bu problemleri çözmek için her zaman elimizden geldiğince yanınızda olacağız. Bütün bunlar olurken ülkemiz üzerinde ekonomik olarak oynan oyununda farkında olalım. Türkiye ne zaman bir atılım gerçekleştirse bu tür hadiselerle karşı karşıya kalıyor. Farklı farklı senaryolar kurgulanıyor. Türkiye bölgesinde lider olma yolunda hızla ilerlerken, yapılan bu engellemeler bizi yolumuzdan saptıramayacaktır. Liderimiz ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin bizlere verdiği talimatla 2023 hedefleri doğrultusunda Cumhur ittifakı ile emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sizleri de bu nedenle gücümüze güç katmaya Cumhur ittifakına destek vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

MHP Kargı'da orman kesim işçileriyle bir araya geldi
MHP Kargı'da orman kesim işçileriyle bir araya geldi
MHP Kargı'da orman kesim işçileriyle bir araya geldi
MHP Kargı'da orman kesim işçileriyle bir araya geldi

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Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Çorum, Kargı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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