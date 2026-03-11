MHP'li Atılgan'dan Milli Birlik Vurgusu - Son Dakika
11.03.2026 09:23  Güncelleme: 09:24
MHP Alaşehir İlçe Başkanı Tahsin Atılgan, düzenlediği basın toplantısında uluslararası gelişmelerden yerel gündeme kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Tahsin Atılgan, düzenlediği basın toplantısında uluslararası gelişmelerden yerel gündeme kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Atılgan, Türkiye'de milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken Alaşehir'in deprem gerçeğine de dikkat çekti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Tahsin Atılgan, parti lokalinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Atılgan, konuşmasında milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "iç cephenin güçlendirilmesinin" önemine dikkat çekti.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Tahsin Atılgan, parti lokalinde düzenlenen toplantıda partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Atılgan, 3 Mart tarihinde Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde düzenlenen iftar programına Manisa ve ilçelerinden yoğun katılım olduğunu belirterek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Alaşehirli hemşehrilerimize selamları var." dedi.

Konuşmasında dünyada yaşanan gelişmelere de değinen Atılgan, küresel krizlerin Türkiye açısından milli birlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Atılgan, "İç cephenin güçlü tutulması, milli birlik ve beraberliğin korunması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörsüz bir gelecek hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirten Atılgan, Türk-Kürt kardeşliğinin önemine dikkat çekerek bu konuda yapılan açıklamaların çarpıtılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Atılgan, savunma sanayinde atılan yerli ve milli adımlar sayesinde ülkenin dış tehditlere karşı daha hazırlıklı hale geldiğini belirtti. Atılgan, Türkiye'nin uluslararası sorunların çözümünde barış ve diplomasi yolunu benimsediğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu doğrultuda arabuluculuk girişimlerine hazır olduğunu söyledi.

Basın toplantısında yerel konulara da değinen Atılgan, Alaşehir'in deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatarak belediyenin bu konuda daha fazla çalışma yapması gerektiğini savundu. Atılgan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na seslenerek deprem riskine karşı alınacak önlemlerin öncelikli olması gerektiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

