MHP'li Bulut, mısır alım kotasının artırılmasını istedi - Son Dakika
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MHP'li Bulut, mısır alım kotasının artırılmasını istedi

07.10.2022 11:58
MHP'li Bulut, mısır alım kotasının artırılmasını istedi

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tarım Kredi Kooperatiflerinin mısır alım kotalarının artırılmasını istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tarım Kredi Kooperatiflerinin mısır alım kotalarının artırılmasını istedi.

TBMM'de konuşma yapan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, mısır kotasını gündeme getirdi. Bulut, mısır alım fiyatlarına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız tarafından 22 Ağustos'ta mısır alımı konusunda ton başına 5 bin 750 TL'den alım yapılacağı ifade edilmiştir. Şu an için hasadı yapılan mısırın piyasa koşullarında oluşan fiyatı 4 bin 800 TL ile 5 bin 100 TL civarında olup, bu miktarın çiftçimizin emeğini karşılamadığı açıktır. Özellikle Erbaa, Niksar, Taşova ve Kazova bölgelerindeki mısır üreticilerimiz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin alım kotalarının artırılmasını ve Toprak Mahsulleri Ofisinin de alım yapmaya başlamasını, böylece Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen miktar üzerinden yapılacak alımlarla piyasanın oluşmasını beklemektedir" dedi.

Geçici alım merkezi kurulsun

Nakliye maliyetlerinin çok arttığını kaydeden Bulut, "Ayrıca, nakliye maliyeti altında ezilen çiftçilerimiz için özellikle Erbaa ve Niksar bölgelerinde Toprak Mahsulleri Ofisinin geçici alım merkezlerinin kurulması bölge üreticisinin beklentisi olup, bu konu tarafımızca takip edilecektir" ifadelerini kullandı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Yücel Bulut, Tokat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Bulut, mısır alım kotasının artırılmasını istedi - Son Dakika

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