MHP'li Işıkver'den İYİ Parti'ye Sert Tepki - Son Dakika
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MHP'li Işıkver'den İYİ Parti'ye Sert Tepki

MHP\'li Işıkver\'den İYİ Parti\'ye Sert Tepki
28.06.2026 17:30
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Semih Işıkver, İYİ Parti'nin mitingine tepki göstererek bölücülük suçlamasında bulundu.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, İYİ Parti'nin Ankara'da düzenlediği mitingde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhine atılan sloganlara tepki göstererek, "Bölücü de sizsiniz, terörist de sizsiniz, ayrıştırıcı da sizsiniz, bozan da sizsiniz" dedi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde MHP İlçe Kongresi düzenlendi. Ergani Spor Kompleksi Konferans Salonu'ndaki kongreye MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, Ergani İlçe Başkanı Şaban Arslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Çiçekçi, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongrede konuşan MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' hedefiyle milletin huzurunun artacağını belirterek, "Bu bayrak, 86 milyonu altında toplayan, Türk'üyle, Kürt'üyle, Sünni'siyle ve Alevi'siyle bin yıllık kardeşliğin nişanesidir. Şanlı bayrağımızı ucuz ve günübirlik siyasetinize alet etmeyin" dedi.

Ardından kürsüye çıkan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, İYİ Parti'nin Ankara'da düzenlediği mitingde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhine atılan sloganlara tepki gösterdi. Işıkver, "Bölücü de sizsiniz, terörist de sizsiniz, ayrıştırıcı da sizsiniz, bozan da sizsiniz. Biz, Doğu'nun çocukları olarak Terörsüz Türkiye'yi hücrelerimize kadar hissediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Şaban Arslan, yeniden MHP Ergani İlçe Başkanı seçildi. Kongre, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Semih Işıkver, İYİ Parti, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Işıkver'den İYİ Parti'ye Sert Tepki - Son Dakika

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