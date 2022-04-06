MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy için disiplin işlemleri başlatıldı - Son Dakika
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MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy için disiplin işlemleri başlatıldı

06.04.2022 12:55
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy için disiplin işlemleri başlatıldı

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un parti üyeliğinden "tedbirli ve kesin çıkarılma cezası" için disiplin işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un parti üyeliğinden "tedbirli ve kesin çıkarılma cezası" için disiplin işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Halen Kayseri Kocasinan ilçesi teşkilatına kayıtlı partimiz üyesi ve Kayseri Milletvekili olan Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden 'kesin çıkarma cezası' ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır."

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy için disiplin işlemleri başlatıldı - Son Dakika


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