MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz? - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz?

07.04.2022 10:59
MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz?

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, anket şirketlerine sert bir üslupla seslendi. Devlet Bahçeli, "Kokuşmuş araştırma şirketleri alayınıza soruyorum; Siz anketleri yaparken CHP genel merkezinde mi geziyor, Kandil'de mi dolaşıyorsunuz." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Bahçeli'nin konu başlıkları arasında, bir süreden bu yana olduğu gibi yine anketçiler vardı.

"MHP ORANLARA SIKIŞTIRILAMAZ"

Anketlerde partisinin düşük gösterilmesiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi yüzdelere sığmaz, oranlara sıkışmaz, barajlarla sınanamaz. Türklüğün baraja takılacağını öne sürenler akıl dağılması yaşayan, aidiyet buhranı geçiren münafıklar korosudur" dedi.

"KANDİL'DE Mİ GEZİYORSUNUZ?"

Anket şirketlerine "CHP Genel Merkezi'nde mi yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz?" diye tepki gösteren Bahçeli, "Devamlı servis edilen ve sistematik hale gelen algı operasyonlarıyla kamuoyu nezdinde partimizin eridiğini, gerilediğini yazan kokuşmuş araştırma şirketleri CHP Genel Merkezi'nde mi yoksa Kandil'de mi? geziyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"SİZİN TOPUNUZU YERLE YEKSAN EDECEĞİZ"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin anket şirketlerinin topunu yerle yeksan edecek gücü olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "MHP'ye düşmanlık Türkiye'ye açılmış ihanet cephesidir. Bizim buna karşı elimizdeki güç imanımız, irademiz ve millet sevdamızdır. Bu vesileyle lejyoner anketçilere diyoruz ki, bizim ölümüz bile sizin dirinizi, sizin hepinizi, sizin topunuzu yerle yeksan etmeye yetecektir. 2023 Haziran'da sokağa çıkacak yüzünüzüz dahi olmayacaktır."

MHP, METROPOLL'ÜN ANKETİNDE BARAJ ALTI KALDI

MetroPOLL Araştırma tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ankette vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap verenlerin yüzde 34.9 tercihini AK Parti'den yana kullanacağını belirtti. Aynı ankette CHP'yi tercih edeceklerin oranı yüzde 24.9, İYİ Parti'yi tercih edeceklerin oranı yüzde 16, HDP'yi tercih edeceklerin oranı ise yüzde 12.3 olarak belirlendi. MetroPoll'ün anketinde en sert düşüşü ise yüzde 5.4'lük kesimin desteğini alan MHP'nin yaşadığı görüldü.

İşte o anket:

Bahçeli'yi küplere bindiren anket! 'Topunuzu' diye lafa girip saydırmaya başladı: Ölümüz, dirinizi yerle yeksan edecek
YORUMLAR (4)
  • Kamil Toygar : Niye anket bu, gerçeği görmek istiyorsanız erken seçime gidin anketin nerede yapıldığı sonuçlarla belli olur Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Sinan Varol: Seçim barajını Kendileri için indirildiğini unuttu galiba ama böyle giderse Yüzde 7'yi bile geçemez 0 0 Yayından Kaldır
  • Sezai Aslan: Eyyyy bahçeli sen dogruyu konuşan kayseri milletvekiline bile tahammül edemiyor disipline ihraca gönderiyor araştırma sirketleri size doğru söyleyince yok CHP yok kandil de geziyo ben Anadolu insanıyım yıllardır miliyetci görüşüm var ama sen geleli muhalifim Bi halkın içine ceddim Osmanlı gibi detbili kıyafetle bir hafta gez bırak anketörü gerçekleri kendin gör vesselam Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Devlet Bahçeli, Seçim anketi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz? - Son Dakika


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