MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi'ni Tebrik Etti - Son Dakika
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Politika

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi'ni Tebrik Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin ıstırap çeken mazlum ve mağdur kardeşlerinin Kadir Gecesi'ni tebrik ettiğini belirtti. Bahçeli, bu kutlu gecenin birliğe, dirliğe ve selamete güç vereceğini dile getirdi.

05.04.2024 15:37  Güncelleme: 15:42
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk-İslam aleminin, farklı coğrafyalarda ıstırap çeken, zulme maruz kalan mazlum ve mağdur kardeşlerimizin Mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, şunları kaydetti:

"Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle mühürlenen, tan yeri ağarıncaya kadar esenlikle mükafatlandırılan Kadir Gecesi'nin yüzü suyu hürmetine Rabbim'den niyazım dua, ibadet ve istiğfarımızı kabul etmesidir. Bu gece hasta gönüller için şifa, harap kalpler için huzur kaynağıdır. Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine sığınarak, her melanetin, her meşakkatin üstesinden gelineceği mukadderdir. İhlas, itibar, irade, hamiyet, muhabbet ve samimiyet sahibi aziz milletimiz başta olmak üzere, Türk-İslam aleminin, farklı coğrafyalarda ıstırap çeken, zulme maruz kalan mazlum ve mağdur kardeşlerimizin Mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin birliğimize, dirliğimize, varlığımıza, bekamıza ve selametimize güçlü bir nefes vermesini yürekten diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi'ni Tebrik Etti - Son Dakika

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