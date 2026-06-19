MHP Manisa İl Başkanlığı'nda devir teslim - Son Dakika
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MHP Manisa İl Başkanlığı'nda devir teslim

MHP Manisa İl Başkanlığı\'nda devir teslim
19.06.2026 17:16  Güncelleme: 17:18
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanlığı'nda görev değişimi gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanlığı'nda görev değişimi gerçekleştirildi. Genel Merkez tarafından il teşkilatının feshedilmesinin ardından il başkanlığı görevine atanan Nurullah Savaş, düzenlenen törenle görevi Cüneyt Tosuner'den devraldı.

MHP Manisa İl Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim törenine MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Cengiz Ergün, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ile çok sayıda partili katıldı.

Görevi devreden Cüneyt Tosuner, yaklaşık 3,5 yıldır büyük bir onurla yürüttüğü il başkanlığı görevini dava arkadaşlarıyla omuz omuza sürdürdüğünü belirterek, "Görevler ve makamlar gelip geçicidir. Kalıcı olan ülkülerimiz, davamız ve kardeşliğimizdir. Bayrağı devrediyoruz ancak mücadeleyi değil. Dün olduğu gibi bugün de liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin izinde davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Görevi devralan MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş ise kendisine tevdi edilen görevin büyük bir emanet olduğunu ifade ederek, bugüne kadar MHP çatısı altında görev yapan tüm il başkanlarını ve ülkücü şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Üç dönem Selendi Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlatan Savaş, kamu görevini dürüstlük ve adalet anlayışıyla yürüttüğünü belirterek, "Bir kuruş haram lokma yemeden, kul hakkına girmeden görev yaptım. Bundan sonra da aynı anlayışla Manisa'mıza ve teşkilatımıza hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yapan Savaş, AK Parti ile uyum içerisinde çalışacaklarını belirterek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda mücadele edeceklerini söyledi. Teşkilat kapılarının ve gönüllerinin vatandaşlara her zaman açık olacağını ifade eden Savaş, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, gerçekleştirilen programın yalnızca bir devir teslim değil, ülkücü iradenin ve teşkilat anlayışının göstergesi olduğunu söyledi.

Görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı Cüneyt Tosuner'e teşekkür eden Uçak, yeni İl Başkanı Nurullah Savaş ve yönetimine başarılar diledi. Uçak, "Bu görevler makam değil, nöbet değişimidir. Teşkilatlar şahıslardan değil, liderinden emir alır. Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye'nin geleceği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk Diyanet-Sen Manisa Şube Başkanı İbrahim Durgut tarafından dua edildi. Program, devir teslimin gerçekleştirilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Manisa İl Başkanlığı'nda devir teslim - Son Dakika

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