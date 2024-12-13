MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner Selendi İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner İlçe ziyaretleri kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte MHP Selendi İlçe teşkilatını ziyaret etti.

Selendi ilçesini ziyaret eden MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner teşkilatıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Tosuner ve Yönetim Kurulu Üyeleri partiye gelişlerinde MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve önceki dönem Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş tarafından karşılandı.

"Selendi ilçemizde parti üyelerimiz ile buluşarak güzel bir sohbet gerçekleştirdik" diyen MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner şunları söyledi: "Misafirperverliklerinden dolayı Selendi İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Karabulut'a, değerli yönetimine ve önceki dönem Selendi Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Savaş'a teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızla bir araya geldik, istişarelerde bulunduk." dedi.

MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İl Başkanımız Sayın Cüneyt Tosuner ve Yönetim Kurulu Üyelerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz." diye konuştu. - MANİSA