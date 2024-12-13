MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner Selendi İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner Selendi İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti

MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner Selendi İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti

MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, ilçe ziyaretleri kapsamında Selendi İlçe teşkilatını ziyaret etti. Teşkilatla istişarelerde bulunan Tosuner, misafirperverlikleri için ilçe başkanı ve diğer yönetim üyelerine teşekkür etti.

13.12.2024 10:35  Güncelleme: 10:36
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner İlçe ziyaretleri kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte MHP Selendi İlçe teşkilatını ziyaret etti.

Selendi ilçesini ziyaret eden MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner teşkilatıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Tosuner ve Yönetim Kurulu Üyeleri partiye gelişlerinde MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve önceki dönem Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş tarafından karşılandı.

"Selendi ilçemizde parti üyelerimiz ile buluşarak güzel bir sohbet gerçekleştirdik" diyen MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner şunları söyledi: "Misafirperverliklerinden dolayı Selendi İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Karabulut'a, değerli yönetimine ve önceki dönem Selendi Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Savaş'a teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızla bir araya geldik, istişarelerde bulunduk." dedi.

MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İl Başkanımız Sayın Cüneyt Tosuner ve Yönetim Kurulu Üyelerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner Selendi İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti - Son Dakika

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