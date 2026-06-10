MHP Manisa Teşkilatı Feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Manisa İl Teşkilatı'nın feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Manisa İl Teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde MHP Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır."