MHP’nin Kahta Ziyareti ve Açıklamaları - Son Dakika
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MHP’nin Kahta Ziyareti ve Açıklamaları

MHP’nin Kahta Ziyareti ve Açıklamaları
20.06.2026 14:25
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MHP Kahta İlçe Başkanı Çakmak, cemiyetin yönetimine ziyarette bulundu, partinin bağımsızlığı vurgulandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahta İlçe Başkanı Bedir Çakmak, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri'yi ziyaret etti. Ziyarette cemiyetin yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Türkoğlu da hazır bulundu.

MHP Kahta İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Durmuş'un da eşlik ettiği ziyarette gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan İlçe Başkanı Bedir Çakmak, yeni yönetimle birlikte ilçede güçlü bir sinerji yakaladıklarını ifade etti. Hiçbir gücün ve yapının gölgesinde olmadığına dikkat çeken Başkan Çakmak, "Bazı çevreler tarafından partimizin başka yapıların etkisi altında olduğu yönünde asılsız söylemler dile getiriliyor. Su iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Çünkü MHP, köklü bir siyasi hareketin temsilcisidir. Hiçbir kişi ya da yapının gölgesinde hareket etmeyiz. Bizim tek dayanağımız milletimizdir. Bizler parti olarak herkesi kucaklayan ve kapsayıcı bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu anlamda kapımız herkese açıktır. Biz siyaset yapmak için değil, vatandaşımızın derdine ortak olmak, sorunlarına çözüm üretmek için buradayız. İlçemizin kronikleşmiş sorunlarını birlikte aşacağız. Bu parti sadece bir kesimin değil, tüm Türkiye'nin partisidir. Siyasi konjonktürü doğru okuyarak, milletimizin beklentilerine uygun bir şekilde hizmet üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise nazik ziyaretlerinden dolayı MHP heyetine teşekkür ederek siyasi çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP’nin Kahta Ziyareti ve Açıklamaları - Son Dakika

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