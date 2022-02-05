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MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı - Son Dakika

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

05.02.2022 12:10
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, partililerden 2023'te yapılacak seçimlere hazırlık çerçevesinde saha çalışmalarına ağırlık verilmesini, muhalefetin söylemlerine karşı Cumhur İttifakı'nın tezlerinin halka iyi anlatılmasını istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, partililerden 2023'te yapılacak seçimlere hazırlık çerçevesinde saha çalışmalarına ağırlık verilmesini, muhalefetin söylemlerine karşı Cumhur İttifakı'nın tezlerinin halka iyi anlatılmasını istedi.

MHP'nin, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 2023 seçimlerine yönelik geçen yıldan bu yana sürdürülen hazırlıklar kapsamında Kızılcahamam Patalya Otel'de düzenlediği toplantı başladı.

Bahçeli'den saha talimatı

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın basına kapalı yapılan ilk oturumunda katılımcılara hitap etti. Ülke gündemini değerlendiren Bahçeli, parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklı olmasını istedi. Bu çerçevede saha çalışmalarına ağırlık verilmesi talimatını da veren Bahçeli, özellikle muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı'nın tezlerinin iyi anlatılması gerektiğine vurgu yaptı.

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Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı, Kızılcahamam, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı - Son Dakika


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