MHP'nin listesi çok konuşulacak! Alaattin Çakıcı'ya yakın isim de aday - Son Dakika
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MHP'nin listesi çok konuşulacak! Alaattin Çakıcı'ya yakın isim de aday

07.04.2023 12:01

Ceza infaz düzenlemesiyle ıslahevinden çıkan Alaattin Çakıcı'ya yakınlığıyla tanınan Vahit Kayrıcı, MHP Çorum 1. sıra milletvekili adayı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi yayınlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den aday oldu.

VAHİT KAYRICI 1. SIRADA

Dün akşam saatlerinde kamuoyu ile paylaşılan listede sürpriz isimler de var. Onlardan biri de Ceza infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı'ya yakınlığıyla adından söz ettiren Vahit Kayrıcı oldu. Çorum 1. sıra milletvekili adayı Vahit Kayrıcı, Çakıcı ile birlikte tatildeki fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.

MHP'nin listesinde sürprizler var! Çakıcı'ya yakın isim de aday oldu

"GENEL BAŞKANIMIZIN BİR ADIM ÖNÜNDEN YÜRÜMEZ"

Hatta bu fotoğrafların ardından Kayrıcı için "Devlet Bahçeli'ye rakip" olduğu iddiaları ortaya atılmış, Çakıcı bir açıklama yaparak "Genel Başkanımızın bir adım önünden yürümez" ifadelerini kullanmıştı.

SİNAN ATEŞ AYRINTISI

Öte yandan Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soruşturmada aranan kişiyle aynı evde olduğu tespit edilen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz yeniden Mersin'den aday gösterildi. Fakat Olcay Kılavuz 2018 seçimlerinde Mersin'de 1. sıradan aday gösterilmişti. Bu seçimlerde Kılavuz Mersin'de 4. sıraya ötelendi. Bu durum Bahçeli'nin parti içerisinde verdiği bir mesaj olara yorumlandı.

Son Dakika: MHP milletvekili adaylarını ilan etti! İşte il il listeler
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2018'de listenin tepesindeydi! Sinan Ateş suikastıyla gündeme gelen MHP'li Olcay Kılavuz, kendisine 4. sırada yer bulabildi 2018'de listenin tepesindeydi! Sinan Ateş suikastıyla gündeme gelen MHP'li Olcay Kılavuz, kendisine 4. sırada yer bulabildi MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu

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Son Dakika Politika MHP'nin listesi çok konuşulacak! Alaattin Çakıcı'ya yakın isim de aday - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'nin listesi çok konuşulacak! Alaattin Çakıcı'ya yakın isim de aday - Son Dakika
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