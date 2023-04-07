MHP'nin listesi çok konuşulacak! Alaattin Çakıcı'ya yakın isim de aday

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi yayınlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den aday oldu.

VAHİT KAYRICI 1. SIRADA

Dün akşam saatlerinde kamuoyu ile paylaşılan listede sürpriz isimler de var. Onlardan biri de Ceza infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı'ya yakınlığıyla adından söz ettiren Vahit Kayrıcı oldu. Çorum 1. sıra milletvekili adayı Vahit Kayrıcı, Çakıcı ile birlikte tatildeki fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.

"GENEL BAŞKANIMIZIN BİR ADIM ÖNÜNDEN YÜRÜMEZ"

Hatta bu fotoğrafların ardından Kayrıcı için "Devlet Bahçeli'ye rakip" olduğu iddiaları ortaya atılmış, Çakıcı bir açıklama yaparak "Genel Başkanımızın bir adım önünden yürümez" ifadelerini kullanmıştı.

SİNAN ATEŞ AYRINTISI

Öte yandan Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soruşturmada aranan kişiyle aynı evde olduğu tespit edilen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz yeniden Mersin'den aday gösterildi. Fakat Olcay Kılavuz 2018 seçimlerinde Mersin'de 1. sıradan aday gösterilmişti. Bu seçimlerde Kılavuz Mersin'de 4. sıraya ötelendi. Bu durum Bahçeli'nin parti içerisinde verdiği bir mesaj olara yorumlandı.