MHP sabah namazı buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika
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MHP sabah namazı buluşmalarına devam ediyor

08.10.2022 09:18
MHP sabah namazı buluşmalarına devam ediyor

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı sabah namazı buluşmalarına devam ediyor.

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı sabah namazı buluşmalarına devam ediyor. Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camii'nde cemaatle buluşan MHP Balıkesir İl Başkanlığı sabah namazına gelen cami cemaatine sıcak çorba ikramında bulundu.

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, "Sabah namazı buluşmalarımız aralıksız devam ediyor. Cami cemaatinle sabah namazımızı eda ettikten sonra sıcak çorba ikramında bulunup vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bugünde Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camii'nde cami cemaatiyle bir araya geldik. Hafız Mehmet Arabacıoğlu İmam Hatip Hatibi Mehmet Dağdevir'e ve Mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'in yanısıra sabah namazı buluşmalarına İl Başkan Yardımcıları ve il yönetim kuruyu üyeleri katılım sağladı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Cami, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP sabah namazı buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika

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