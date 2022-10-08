Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, "Sabah namazı buluşmalarımız aralıksız devam ediyor. Cami cemaatinle sabah namazımızı eda ettikten sonra sıcak çorba ikramında bulunup vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bugünde Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camii'nde cami cemaatiyle bir araya geldik. Hafız Mehmet Arabacıoğlu İmam Hatip Hatibi Mehmet Dağdevir'e ve Mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bahçeli: '(Başörtüsü düzenlemesi) TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir'

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › MHP sabah namazı buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika

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