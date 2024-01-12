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MHP Samsun İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı adaylarını tanıttı - Son Dakika
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MHP Samsun İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı adaylarını tanıttı

MHP Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, Cumhur İttifakı adayı olarak açıklanan 3 ilçenin belediye başkan adayları tanıtıldı. Adaylar, Samsun'daki 18 ilçenin tamamında Cumhur İttifakı adaylarının kazanacağını ifade etti.

MHP Samsun İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı adaylarını tanıttı
12.01.2024 - 17:06,  Güncelleme: 18:10
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SAMSUN (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda Cumhur İttifakı adayı olarak açıklanan 3 ilçenin belediye başkan adayları tanıtıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Samsun'daki 18 belediyeden 3'üne MHP'nin adaylarıyla girecek olan Cumhur İttifakı'nda Asarcık, Salıpazarı ve Alaçam Belediye Başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi.

MHP İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda Asarcık Belediye Başkanı ve adayı Şerif Kılağuz, Alaçam Belediye Başkan Adayı Ramazan Özdemir ile Salıpazarı Belediye Başkanı Adayı Osman Yüksel tanıtıldı. Başkan adayları, düzenlenen toplantıda sadece kendi ilçelerinde değil Samsun'daki 18 ilçenin tamamında Cumhur İttifakı adaylarının kazanacağını ifade ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini vurguladılar.

Burhan Mucur: "Rekor oylarla tüm belediyeleri kazanacağız"

Rekor kırmak için çalıştıklarını ifade eden MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, "Liderimiz Devlet Bahçeli, Samsun adaylarımızı bize tebliğ etti. Biz de Samsun'da sadece MHP'den girilecek 3 ilçede değil 18 belediyenin tamamında Cumhur İttifakı olarak rekor kırarak tüm belediyeleri kazanmak için gayretimizi sürdüreceğiz. İnşallah 1 Nisan gününe Samsun'da 18'de 18 yapmış olarak uyanacağız. Bugün tanıtımını yaptığımız adaylarımızın 1 Nisan'da kendi ilçelerinde belediye başkanı olacaklarından şüphem yok. Şimdiden kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Mehmet Köse, "Var gücümüzle çalışacağız"

En yüksek oyu almak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ise "Cumhur İttifakı'nın en güzel örneklerinden birisini uzun zamandır Samsun'da sergiliyoruz. Bu 5 yıllık süreçte de aynı güzel örnekleri sergileyeceğiz. Parti teşkilatı olarak sadece kendi adaylarımızın olduğu yerlerde değil, MHP'den gösterilen ittifak adaylarının olduğu ilçelerde de kendi adaylarımızdan ayırt etmeden rekor oy almak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Toplantının sonunda birliktelik pozu verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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